SAIC kündigt Europa-Werk an: MGs werden künftig auch in Spanien gebaut

Mit der Strategie "in Europa, für Europa" soll die Marke MG aus dem chinesischen Staatskonzern SAIC weiter wachsen. Dazu kündigt der Autobauer den Bau eines ersten Produktionswerks auf dem europäischen Festland an. Die neue Produktionsanlage soll in der spanischen Region Galizien in der Hafenstadt Ferrol entstehen. Die dazu notwendigen Investitionen beziffert SAIC auf rund 200 Millionen Euro.

Produktionsstart in 2028 Mit dem neuen Standort werden europaweit rund 2.000 Arbeitsplätze, davon 1.000 direkt im Werk, entstehen. Der Produktionsstart ist für das Jahr 2028 geplant, die Jahreskapazität soll bis zu 120.000 Fahrzeuge betragen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die spanische Regierung soll der Bau bereits 2027 starten.

Das Werk wird Fahrzeugforschung und -entwicklung, fortschrittliche Fertigungstechnologien, die Versorgung mit Kernkomponenten sowie intelligente Logistikprozesse integrieren und so ein vollständig vernetztes, durchgängiges industrielles Ökosystem bilden. Parallel dazu will MG die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Technologiepartnern, Forschungseinrichtungen und lokalen Zulieferern intensivieren. Ein Werk innerhalb der EU soll zudem helfen, den erhöhten Zoll auf in China gebaute E-Autos zu vermeiden. Welche Modelle am spanischen Standort gefertigt werden sollen, ließ der Autobauer noch offen.

Anfang dieses Jahres feierte die Marke die Auslieferung ihres einmillionsten Fahrzeugs auf dem europäischen Markt. Seit dem Wiedereintritt in den britischen Markt im Jahr 2011 hat sich MG zu einer der am schnellsten wachsenden Automobilmarken Europas entwickelt – gestützt durch ein Netzwerk von mehr als 1.300 Händlerpartnern in 34 Märkten.