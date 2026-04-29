Sanierung der Luegbrücke auf Brennerautobahn A13: Ab 4.5. wirds noch enger

Grund sind Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke, einem zentralen Abschnitt der Brenner-Route. Die Bauarbeiten fallen in eine Phase mit ohnehin hohem Verkehrsaufkommen und dürfte die Staugefahr weiter erhöhen.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 4.5.2026, und sollen bis Samstag, 9.5.2026 abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum steht auf der Brücke tagsüber je Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung. Gerade zu verkehrsstarken Zeiten ist deshalb mit Verzögerungen zu rechnen.

Nächtliche Fahrverbote zur Absicherung der Bauarbeiten Die eigentlichen Bauarbeiten werden überwiegend nachts durchgeführt. Voraussetzung dafür sind zusätzliche Fahrverbote für den Schwerverkehr. So dürfen Lkw über 3,5 Tonnen Tirol zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr nicht durchqueren, wenn ihr Fahrziel nur über die Brennerstrecke erreichbar ist. Die Regelung gilt sowohl auf der Inntalautobahn A12 als auch auf der A13.

Parallel dazu gilt ein weiteres Nachtfahrverbot auf dem Abschnitt zwischen Matrei-Steinach und Brenner-Nord. Dieses betrifft ebenfalls Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, darunter auch größere Wohnmobile und Caravans. Kontrollen erfolgen unter anderem an der Grenze bei Kufstein sowie im Raum Pettnau, wo Fahrzeuge bei Bedarf zurückgeleitet werden.

Sanierung Teil eines laufenden Großprojekts Die aktuellen Einschränkungen stehen im Zusammenhang mit der umfassenden Instandsetzung der Luegbrücke, die bereits seit 2025 läuft. Nach Angaben der ASFINAG machen Schäden an mehreren Fahrstreifen zusätzliche Arbeiten erforderlich. Betroffen sind sowohl innere als auch äußere Bereiche der Fahrbahn.

Die gebündelten Arbeiten sollen in einem kurzen Zeitraum die Eingriffe in den Verkehr begrenzen. Gleichzeitig bleibt die Planung von der Witterung abhängig.

Reiseverkehr zusätzlich belastet Für Autofahrer auf dem Weg nach Italien oder zurück nach Deutschland ergibt sich damit eine weitere Engstelle auf der Brenner-Route. Die Kombination aus einspuriger Verkehrsführung und bestehenden Verkehrsbelastungen erhöht das Risiko für Staus deutlich.

Ausweichmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden und in der Praxis häufig ebenfalls stark ausgelastet. Die parallel verlaufende Brennerstraße wird teilweise als Alternative genutzt, ist aber für größere Verkehrsströme nur eingeschränkt geeignet.