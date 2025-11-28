AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Schlechtes Wetter: A36-Sperrung aufs Wochenende erneut verschoben

Schlechtes Wetter
A36-Sperrung auf Wochenende verschoben

Die Sperrung der A36 zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Braunschweig-Heidberg in Fahrtrichtung Wolfenbüttel muss verschoben werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Als Favorit speichern
Autobahn A36
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Die Sperrung soll nun von Freitag, 28. November, 18 Uhr, bis Montag, 1. Dezember, 4 Uhr erfolgen. Die Autobahn GmbH des Bundes bestätigte diesen neuen Termin in einer aktuellen Mitteilung. Die ursprünglich für das Wochenende vom 14. bis 17. November sowie 21. bis 24. November geplanten Arbeiten an der Asphaltdecke konnten wegen des schlechten Wetters nicht erfolgen.

Da auch der neue Zeitraum von der Wetterlage abhängt, kündigt die Autobahn GmbH an, bei Bedarf erneut zu verschieben. Die Entscheidung darüber fällt jeweils kurzfristig, da ein zu niedriger Untergrundtemperaturbereich oder anhaltende Niederschläge Asphaltarbeiten unmöglich machen.

Laufende Erneuerung der Fahrbahndecke

Zudem läuft seit Montag, 10. November, die Sanierung zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-Nord in Fahrtrichtung Wolfenbüttel/Harz. Auch hier wird der Verkehr einspurig geführt. Die Anschlussstellen Braunschweig-Heidberg und Braunschweig-Stöckheim sind zeitweise gesperrt, wobei laut Autobahn GmbH stets eine der beiden Auffahrten nutzbar bleibt. Umleitungen sind eingerichtet und ausgeschildert.

Fazit