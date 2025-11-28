Schlechtes Wetter: A36-Sperrung aufs Wochenende erneut verschoben

Die Sperrung soll nun von Freitag, 28. November, 18 Uhr, bis Montag, 1. Dezember, 4 Uhr erfolgen. Die Autobahn GmbH des Bundes bestätigte diesen neuen Termin in einer aktuellen Mitteilung. Die ursprünglich für das Wochenende vom 14. bis 17. November sowie 21. bis 24. November geplanten Arbeiten an der Asphaltdecke konnten wegen des schlechten Wetters nicht erfolgen.

Da auch der neue Zeitraum von der Wetterlage abhängt, kündigt die Autobahn GmbH an, bei Bedarf erneut zu verschieben. Die Entscheidung darüber fällt jeweils kurzfristig, da ein zu niedriger Untergrundtemperaturbereich oder anhaltende Niederschläge Asphaltarbeiten unmöglich machen.

Laufende Erneuerung der Fahrbahndecke Zudem läuft seit Montag, 10. November, die Sanierung zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-Nord in Fahrtrichtung Wolfenbüttel/Harz. Auch hier wird der Verkehr einspurig geführt. Die Anschlussstellen Braunschweig-Heidberg und Braunschweig-Stöckheim sind zeitweise gesperrt, wobei laut Autobahn GmbH stets eine der beiden Auffahrten nutzbar bleibt. Umleitungen sind eingerichtet und ausgeschildert.