Verkehr
Politik & Wirtschaft

Segula stellt Testbetrieb ein: Teststrecke Dudenhofen fällt zurück an Opel

Opel-Partner Segula stellt Testbetrieb ein
Da keine Investoren gefunden werden konnten, stellt der Opel-Partner Segula den Betrieb der Testanlagen in Rüsselsheim und Dudenhofen ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.10.2025
50 Jahre Opel Testcenter Dudenhofen
Foto: Opel

Wie Segula gegenüber auto motor und sport erklärt, wird der während des Insolvenzverfahrens bislang vollumfänglich fortgeführte Geschäftsbetrieb der Testing-Gesellschaft Segula Technologies GmbH in Hessen im Rahmen der Eigenverwaltung zum 31. Oktober 2025 eingestellt. Da bis zuletzt kein tragfähiges Investorenkonzept realisiert werden konnte, hat der Gläubigerausschuss am 27.10.2025 beschlossen, das Unternehmen im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung geordnet abzuwickeln, heißt es in der Segula-Mitteilung.

287 Jobs fallen weg

Damit verlieren 287 Mitarbeiter zum Ende Oktober ihren Arbeitsplatz. Für 82 Mitarbeiter am Standort Rodgau-Dudenhofen soll eine Transfergesellschaft eingerichtet werden. Von der Insolvenz nicht berührt sei das Geschäft mit Ingenieurdienstleistungen; für diese Segula-Sparte arbeiteten in Rüsselsheim 171 Beschäftigte.

Bis Ende 2025 wird ein kleines Team die Abwicklung begleiten, parallel startet der Verwertungsprozess für den Standort Rüsselsheim. Das Testcenter in Dudenhofen, das Segula von Opel nur gemietet hatte, wird an den Eigentümer Opel zurückgeführt, der über den weiteren Betrieb entscheidet. Der Autokonzern Stellantis mit seiner deutschen Tochter Opel muss sich also einen neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum bei Frankfurt suchen.

Entwicklungs- und Testdienstleister für Stellantis

Der französische Ingenieurs-Dienstleister Segula hatte nach der Übernahme von Opel durch den französischen Autobauer PSA größere Teile der Entwicklungsabteilung wie auch den Bereich Fahrzeugtest übernommen. Die verfügbaren Testkapazitäten wurden auch anderen Herstellern angeboten. Das 1966 eröffnete Testzentrum Dudenhofen gehört zu den größten in Europa und bietet unter anderem Rüttelstrecken, Steilwandkurven und Schleuderfelder. Die Testgesellschaft Segula Technologies hatte im Juli dieses Jahres Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet.