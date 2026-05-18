Simulator statt Straße: Führerscheinreform bringt Wandel

Fahrsimulatoren gelten als zentraler Bestandteil der geplanten Führerscheinreform. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bieten sie zahlreiche Vorteile: Sie reduzieren den Energieverbrauch und verursachen keine Emissionen – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Fahrschulfahrzeugen. Zudem sind sie kostengünstiger in Anschaffung und Betrieb und ermöglichen eine flexible Nutzung ohne direkte Anwesenheit eines Fahrlehrers.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Vom Erlernen grundlegender Fahrmanöver bis hin zur Simulation komplexer Verkehrssituationen können Simulatoren gezielt eingesetzt werden. Besonders in kritischen Szenarien wie dem Bilden einer Rettungsgasse oder dem Verhalten bei schlechten Witterungsbedingungen zeigen sie ihre Stärken. Laut BASt-Studie könnten sie zudem helfen, die hohe Durchfallquote bei Prüfungen zu senken, indem sie das implizite Lernen fördern.

Dennoch gibt es Einschränkungen: Sicherheitsrelevante Sonderfahrten wie Nacht- oder Autobahnfahrten dürfen weiterhin nur im realen Straßenverkehr absolviert werden. Auch Transferprobleme zwischen virtueller und realer Welt bleiben eine Herausforderung.

Flexibilität durch Digitalisierung Ein weiterer Kernpunkt der Reform ist die Digitalisierung des Theorieunterrichts. Künftig sollen Fahrschulen frei entscheiden können, ob sie Präsenzunterricht anbieten oder vollständig auf digitale Formate umstellen möchten. Dies umfasst auch asynchrone Lernmethoden, bei denen Schüler Inhalte flexibel abrufen können.

Die Abschaffung fester Vorgaben für Schulungsräume sowie Lehrmittel soll zusätzlich Bürokratie abbauen und Kosten senken. Diese Maßnahmen könnten insbesondere kleinen Fahrschulen zugutekommen, da sie weniger Investitionen in Infrastruktur tätigen müssten.

Anpassungen bei Sonderfahrten und Schaltkompetenz Ein weiterer Aspekt betrifft die Reduzierung verpflichtender Sonderfahrten. Statt einer festen Anzahl sollen diese künftig individuell an den Ausbildungsstand des Schülers angepasst werden. Dies schafft mehr Flexibilität und könnte die Kosten weiter senken.

Auch die sogenannte Schaltkompetenz wird überarbeitet: Statt zehn Stunden mit einem Schaltwagen sollen künftig sieben Stunden genügen – viele davon im Simulator. Lediglich die abschließende Überprüfungsfahrt muss weiterhin auf öffentlichen Straßen erfolgen.

Gesellschaftliche Akzeptanz und Herausforderungen Trotz der zahlreichen Vorteile stoßen die Reformpläne nicht überall auf Zustimmung. Eine Umfrage zeigt, dass 62 % der deutschen Autofahrer skeptisch gegenüber dem Ersatz realer Fahrstunden durch Simulationstraining sind. Besonders ältere Generationen äußern Bedenken hinsichtlich der Effektivität virtueller Trainingsmethoden.

Für Fahrschulen stellt sich zudem die Frage nach den Investitionskosten: Moderne Simulator-Systeme sind zwar günstiger als Fahrzeuge, erfordern jedoch dennoch erhebliche Anschaffungskosten – insbesondere für kleinere Betriebe könnte dies eine Hürde darstellen.

Internationale Perspektiven: Was andere Länder vormachen Ein Blick ins Ausland zeigt jedoch das Potenzial dieser Technologie: In Ländern wie Schweden oder Japan gehören Simulatoren längst zum Standard in der Fahrausbildung. Dort werden sie vor allem zur Schulung von Gefahrenwahrnehmung und Blickverhalten eingesetzt – mit nachweislich positiven Effekten auf die Verkehrssicherheit.