AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Neue Dienstausweise: So erkennen Sie einen echten Polizeiausweis

Polizei erhält neue Dienstausweise
So erkennen Sie einen echten Polizeiausweis

Die Polizei erhält neue Dienstausweise – bis Ende 2025 sollen alle teilnehmenden Bundesländer umgestellt sein. Hier die wichtigsten Informationen, wie man einen echten Polizei-Ausweis erkennt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.08.2025
Als Favorit speichern
Polizei Dienstausweis
Foto: dpa / Picture Alliance

Das neue Dokument bringt ein einheitliches Design, mehr Sicherheit und Merkmale, mit denen alle Bürger, aber auch Autofahrer bei Verkehrskontrollen schnell prüfen können, ob ein Ausweis echt ist. Ziel ist es, Fälschungen zu erschweren und den Vertrauensschutz zu erhöhen.

Diese Merkmale machen den neuen Ausweis sicher

Der neue Polizeidienstausweis wird im Scheckkartenformat aus robustem Vollplastik gefertigt. Mehrere Sicherheitsmerkmale helfen bei der schnellen Echtheitsprüfung:

  • Polizei-Stern als Hologramm auf der Vorderseite
  • Spürbare, tastbare Elemente im unteren Bereich
  • Kippbild, das sich je nach Betrachtungswinkel verändert
  • Notruf "110" in optisch variabler Tinte auf der Rückseite
  • Brailleschrift mit dem Wort "Polizei" für sehbehinderte Personen
  • Einheitliches, schwer kopierbares Druckbild

Neben den Sicherheitsfunktionen enthält der Ausweis Foto, Name, Dienstgrad, Landeswappen und eine individuelle Ausweisnummer. Diese ist zentral registriert und überprüfbar.

Ausweispflicht und Verhalten bei Zweifeln

Polizeibeamte müssen sich auf Verlangen ausweisen können – unabhängig davon, ob sie uniformiert oder in Zivil unterwegs sind. Bei uniformierten Kräften erfolgt dies meist nur bei Nachfrage, bei zivilen Einsätzen wird der Dienstausweis üblicherweise vorgezeigt, sofern es die Einsatzlage zulässt.

Polizei Dienstausweis
Polizei Hessen

Die Merkmale des neuen Dienstausweises der Polizei.

Wer Zweifel an der Echtheit hat, sollte niemals die auf dem Ausweis angegebene Telefonnummer anrufen, sondern direkt die 110 oder die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren. Am sichersten ist es, auf eine Bestätigung durch weitere Kräfte zu warten.

Zusätzliche Funktionen in einzelnen Ländern

Einige Bundesländer statten den Ausweis mit einem integrierten Chip aus. Dieser dient für interne Anwendungen wie Zugangskontrollen, die Nutzung dienstlicher Drucker oder künftig auch zur Zeiterfassung. Eine Nutzung als Krankenkassenkarte ist aus Datenschutzgründen ausgeschlossen.

Polizeidienstausweise müssen spätestens alle zehn Jahre erneuert werden. Endet das Dienstverhältnis, muss der Ausweis zurückzugeben werden.

Umstellung der Dienstausweise bis Ende 2025

Insgesamt zehn Bundesländer beteiligen sich an der Einführung des neuen Polizeiausweises. Dazu gehören unter anderem Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen. Die Ausgabe an alle Polizeibediensteten läuft schrittweise und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Bis dahin gilt eine Übergangsregelung: Die bisherigen Dienstausweise (siehe Aufmacherbild links) bleiben parallel gültig. So können sowohl alte als auch neue Dokumente bei Kontrollen vorgelegt werden.