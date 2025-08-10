Neue Dienstausweise: So erkennen Sie einen echten Polizeiausweis

Das neue Dokument bringt ein einheitliches Design, mehr Sicherheit und Merkmale, mit denen alle Bürger, aber auch Autofahrer bei Verkehrskontrollen schnell prüfen können, ob ein Ausweis echt ist. Ziel ist es, Fälschungen zu erschweren und den Vertrauensschutz zu erhöhen.

Diese Merkmale machen den neuen Ausweis sicher Der neue Polizeidienstausweis wird im Scheckkartenformat aus robustem Vollplastik gefertigt. Mehrere Sicherheitsmerkmale helfen bei der schnellen Echtheitsprüfung:

Polizei-Stern als Hologramm auf der Vorderseite

auf der Vorderseite Spürbare, tastbare Elemente im unteren Bereich

im unteren Bereich Kippbild , das sich je nach Betrachtungswinkel verändert

, das sich je nach Betrachtungswinkel verändert Notruf "110" in optisch variabler Tinte auf der Rückseite

in optisch variabler Tinte auf der Rückseite Brailleschrift mit dem Wort "Polizei" für sehbehinderte Personen

mit dem Wort "Polizei" für sehbehinderte Personen Einheitliches, schwer kopierbares Druckbild Neben den Sicherheitsfunktionen enthält der Ausweis Foto, Name, Dienstgrad, Landeswappen und eine individuelle Ausweisnummer. Diese ist zentral registriert und überprüfbar.

Ausweispflicht und Verhalten bei Zweifeln Polizeibeamte müssen sich auf Verlangen ausweisen können – unabhängig davon, ob sie uniformiert oder in Zivil unterwegs sind. Bei uniformierten Kräften erfolgt dies meist nur bei Nachfrage, bei zivilen Einsätzen wird der Dienstausweis üblicherweise vorgezeigt, sofern es die Einsatzlage zulässt.

Polizei Hessen Die Merkmale des neuen Dienstausweises der Polizei.



Wer Zweifel an der Echtheit hat, sollte niemals die auf dem Ausweis angegebene Telefonnummer anrufen, sondern direkt die 110 oder die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren. Am sichersten ist es, auf eine Bestätigung durch weitere Kräfte zu warten.

Zusätzliche Funktionen in einzelnen Ländern Einige Bundesländer statten den Ausweis mit einem integrierten Chip aus. Dieser dient für interne Anwendungen wie Zugangskontrollen, die Nutzung dienstlicher Drucker oder künftig auch zur Zeiterfassung. Eine Nutzung als Krankenkassenkarte ist aus Datenschutzgründen ausgeschlossen.

Polizeidienstausweise müssen spätestens alle zehn Jahre erneuert werden. Endet das Dienstverhältnis, muss der Ausweis zurückzugeben werden.

Umstellung der Dienstausweise bis Ende 2025 Insgesamt zehn Bundesländer beteiligen sich an der Einführung des neuen Polizeiausweises. Dazu gehören unter anderem Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen. Die Ausgabe an alle Polizeibediensteten läuft schrittweise und soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.