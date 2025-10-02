So will München China überholen: BMW setzt auf starke Partnerschaften

BMWs neuer Entwicklungsvorstand Joachim Post gibt sich selbstbewusst: "Wir sind schneller als China-Speed." Sein Rezept für die Aufholjagd ist klar – nicht Alleingänge, sondern Kooperationen mit starken Technologiepartnern.

Qualcomm, Valeo und Momenta im Boot Die Münchner setzen gezielt auf Allianzen mit Branchengrößen. Der Chip-Spezialist Qualcomm liefert entscheidende Technologien für Fahrassistenzsysteme, während Valeo sein Know-how bei Sensoren und Software einbringt. Mit dem chinesischen KI-Unternehmen Momenta arbeitet BMW am teilautomatisierten Fahren – und ist in Europa bereits der erste Hersteller mit Zulassung für freihändiges Fahren bis 130 km/h.

KI als Entwicklungsturbo Herzstück der neuen Strategie ist Künstliche Intelligenz. Statt mehrere tausend Ingenieure für ein Fahrzeugprojekt einzusetzen, sollen künftig rund 1.000 Mitarbeiter reichen. KI beschleunigt Simulationen, Codierung und Wissensmanagement und macht damit eine schnellere Produktentwicklung möglich.

Zwischen Anspruch und Realität So ambitioniert BMWs Pläne auch sind – die Realität bleibt anspruchsvoll. Regulatorische Unterschiede zwischen Europa, den USA und China bremsen die Skalierung beim autonomen Fahren. Post selbst erteilt einer baldigen Einführung vollautomatisierter Systeme eine Absage. Dennoch bleibt BMW überzeugt, mit seiner Partnerstrategie den entscheidenden Vorsprung zu erzielen.