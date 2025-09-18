Spanien verschärft Rauchergesetz ab 2026: Was bedeutet das für Autofahrer und Touristen?

Die parlamentarische Bestätigung des Rauchergesetzes steht noch aus, mit einer Einführung wird jedoch spätestens bis 2026 gerechnet.

Wo das Rauchen künftig verboten ist Das neue Gesetz ergänzt die ohnehin bestehenden strengen Raucherrichtlinien in Spanien und umfasst nun neben klassischen Tabakprodukte auch E-Zigaretten, Vapes, Shishas und Tabakerhitzer. Betroffen sind zahlreiche öffentliche und halböffentliche Bereiche:

Bar- und Restaurantterrassen

Open-Air-Veranstaltungen und Konzerte

Spielplätze, Außenpools von Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen

Bushaltestellen und Bahnhöfe

Stadien, Universitätsgelände und Schulhöfe Zusätzlich müssen Raucherzonen künftig mindestens 15 Meter von Eingängen öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Kliniken und Sportstätten entfernt liegen.

E-Zigaretten und Minderjährige Erstmals werden auch elektronische Produkte rechtlich wie Tabak behandelt. Minderjährigen ist nicht nur der Kauf, sondern auch der Konsum verboten. Bei Verstößen können die Eltern direkt belangt werden.

Außerdem soll der Verkauf von Einweg-Vapes auslaufen. Werbung für Tabak und E-Zigaretten wird scharf sanktioniert, Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 600.000 Euro geahndet werden.

Folgen für Autofahrer und Touristen Für Autofahrer gilt: Im privaten Pkw ist Rauchen weiterhin erlaubt – jedoch nur, wenn keine Minderjährigen unter 18 Jahren mitfahren. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 1.500 Euro.

In Mietwagen verbieten viele Anbieter das Rauchen vertraglich, unabhängig von der neuen Gesetzeslage. Wer dennoch raucht, muss mit empfindlichen Reinigungsgebühren oder Vertragsstrafen rechnen.

In Taxis, Ride-Hailing-Fahrzeugen und Bussen gilt ein generelles Rauchverbot. Dieses betrifft auch Touristen, Verstöße werden mit Strafen belegt.

Geparkte Fahrzeuge auf öffentlichem Grund sind rechtlich wie private Pkw zu behandeln. Solange keine Minderjährigen anwesend sind, ist Rauchen erlaubt. In der Nähe von ausgewiesenen Rauchverbotszonen – etwa an Bushaltestellen oder vor Krankenhäusern – können Verstöße allerdings geahndet werden.