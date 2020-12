Sportwagen-Neuzulassungen November 2020 911 macht alle platt

Insgesamt 2.451 Neuzulassungen im Segment der Sportwagen zeichnen für den Anstieg im Berichtsmonat verantwortlich – auch wenn der Marktanteil der sportlichen Fahrzeuge an den Gesamtzulassungen lediglich 0,8 Prozent beträgt. Blickt man auf die ersten elf Monate des von Corona gebeutelten Jahres, so liegt zwar der Marktanteil nach wie vor bei 1,2 Prozent. Das Minus zum Vorjahreszeitraum ist dennoch beträchtlich: 24,3 Prozent. Insgesamt wurden im Jahresverlauf 31.336 Sportwagen in Deutschland erstmals zugelassen.

Mustang legt deutlich zu

Auf dem obersten Treppchen in diesem Segment ist der Porsche 911 zementiert. Der Elfer kommt auf 576 Neuzulassungen (Oktober noch 792) und einen riesengroßen Vorsprung vor dem Mercedes E-Klasse Coupé. Dessen 384 Zulassungen reichen für Platz zwei; mit kleinem Abstand rangiert der Audi TT mit 299 Zulassungen auf dem dritten Platz. Alle drei Sportwagen mussten jedoch im Berichtsmonat mit einem deutlichen Rückgang der Zulassungsquote zum November 2019 umgehen. Der 911 rutschte um 6,9 Prozent ab, die E-Klasse um 1,8 Prozent. Lediglich der Audi konnte um 88,1 Prozent zulegen.

Bei den Zuwachsraten gibt es in der Monatsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durchaus noch andere Kaliber. So konnte der Ford Mustang um 266,2 Prozent zulegen. Die Neuzulassungen des Jaguar F-Type liegen um 247,2 Prozent höher als im November 2019.

Mit Blick auf die gewerblichen Zulassungen, ein Zeichen für taktische Zulassungen der Hersteller, Erstzulassungen der Händler sowie Flottenfahrzeuge, erscheinen die Sportwagen mit einer Quote von durchschnittlich 49,9 Prozent. Im Vergleich dazu rangiert der Anteil der gewerblichen Zulassung für alle Fahrzeuge bei 60,5 Prozent. Der Sportwagen "fürs Volk" ist hier das Mercedes E-Klasse Coupé mit 38,5 Prozent sowie der Ford Mustang mit 45,8 Prozent gewerblichen Zulassungen.

Neuzulassungen Sportwagen November 2020 Modellreihe Anzahl November 2020 Veränd. gegenüber November 2019 in % Anzahl Januar - November 2020 Veränd. gegenüber Jan.- November 2019 in % PORSCHE 911 576 -6,9 6.837 -8,2 MERCEDES E-KLASSE COUPE 384 -1,8 3.837 -37,7 AUDI TT 299 88,1 3.114 -35,9 FORD MUSTANG 260 266,2 3.055 -21,6 BMW Z4 243 -10,7 4.131 -7,2 PORSCHE BOXSTER 97 -47,6 1.633 -2,3 MERCEDES AMG GT 92 -59,1 1.770 -41,4 JAGUAR F-TYPE 90 136,8 863 1,9 PORSCHE CAYMAN 78 -31,0 1.098 18,4 AUDI R8 62 X 432 -18,6 LAMBORGHINI AVENTADOR 62 X 683 5,6 FERRARI ROMA 32 X 37 X FERRARI 488 23 X 370 -6,6 TOYOTA SUPRA 23 X 276 -8,9 LEXUS LC 18 X 76 5,6 ASTON MARTIN DB11 16 X 167 1,2 BMW I8 14 X 260 -20,5 FERRARI F8 13 X 167 X ALPINE A110 11 X 154 -51,9 ASTON MARTIN V8 10 X 53 -66,5 NISSAN 370Z 10 X 139 -35,6 SUBARU BRZ 7 X 128 -14,7 LOTUS EXIGE 6 X 71 29,1 LOTUS ELISE 5 X 70 - FERRARI PORTOFINO 4 X 231 -12,5 NISSAN GT-R 4 X 81 -15,6 MERCEDES SL 3 X 240 -13,7 CHEVROLET CORVETTE 2 X 3 X MORGAN 4/4 2 X 34 -46,9 TOYOTA GT 86 2 X 166 -37,8 CHEVROLET CAMARO 1 X 4 -99,7 FERRARI SF90 STRADALE 1 X 1 X MERCEDES SLK, SLC 1 -99,5 1.095 -50,7 Modellreihe Anzahl November 2020 Veränd. gegenüber November 2019 in % Anzahl Januar - November 2020 Veränd. gegenüber Jan.- November 2019 in % PORSCHE 911 576 -6,9 6.837 -8,2 MERCEDES E-KLASSE COUPE 384 -1,8 3.837 -37,7 AUDI TT 299 88,1 3.114 -35,9 FORD MUSTANG 260 266,2 3.055 -21,6 BMW Z4 243 -10,7 4.131 -7,2 PORSCHE BOXSTER 97 -47,6 1.633 -2,3 MERCEDES AMG GT 92 -59,1 1.770 -41,4 JAGUAR F-TYPE 90 136,8 863 1,9 PORSCHE CAYMAN 78 -31,0 1.098 18,4 AUDI R8 62 X 432 -18,6 LAMBORGHINI AVENTADOR 62 X 683 5,6 FERRARI ROMA 32 X 37 X FERRARI 488 23 X 370 -6,6 TOYOTA SUPRA 23 X 276 -8,9 LEXUS LC 18 X 76 5,6 ASTON MARTIN DB11 16 X 167 1,2 BMW I8 14 X 260 -20,5 FERRARI F8 13 X 167 X ALPINE A110 11 X 154 -51,9 ASTON MARTIN V8 10 X 53 -66,5 NISSAN 370Z 10 X 139 -35,6 SUBARU BRZ 7 X 128 -14,7 LOTUS EXIGE 6 X 71 29,1 LOTUS ELISE 5 X 70 - FERRARI PORTOFINO 4 X 231 -12,5 NISSAN GT-R 4 X 81 -15,6 MERCEDES SL 3 X 240 -13,7 CHEVROLET CORVETTE 2 X 3 X MORGAN 4/4 2 X 34 -46,9 TOYOTA GT 86 2 X 166 -37,8 CHEVROLET CAMARO 1 X 4 -99,7 FERRARI SF90 STRADALE 1 X 1 X MERCEDES SLK, SLC 1 -99,5 1.095 -50,7

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

Fazit

Der November ist kein klassischer Sportwagen-Monat, trotzdem können die Sportler ein wenig zulegen – wenn auch nicht so viel wie im Oktober 2020. Das Defizit im gesamten Corona-Jahr von fast 25 Prozent lässt sich jedoch nicht mehr aufholen.