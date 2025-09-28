Sprinter, Crafter, Transit und Co.: Typische TÜV-Mängel dieser 11 Transporter

Die Fahrzeuge sind in der Regel dauerhaft unter hoher Last unterwegs und kommen auf Laufleistungen von über 200.000 Kilometern. Diese intensive Nutzung hinterlässt Spuren, wie der TÜV-Nutzfahrzeug-Report 2025 zeigt.

Die Auswertung umfasst über 2,47 Millionen Hauptuntersuchungen zwischen Juli 2022 und Juni 2023. Im Durchschnitt aller Nutzfahrzeuge kommen 84,3 Prozent der einjährigen Fahrzeuge ohne Mängel durch die HU. Bei den Transportern liegt dieser Wert leicht darunter. Besonders auffällig ist der Rückgang im Alter: Nur noch knapp 60 Prozent der zehnjährigen Fahrzeuge bestehen die HU ohne Beanstandung. Damit schneiden sie deutlich schlechter ab als mittelschwere Lkw, die bei gleicher Laufleistung oft besser gewartet werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf sicherheitsrelevanten Mängeln. Häufig dokumentiert werden Defekte an der Achsaufhängung, Ölverlust, Korrosion an tragenden Teilen sowie Beleuchtungsprobleme. Mit zunehmendem Alter steigen insbesondere gefährliche Mängel überproportional an – sie betreffen fast zwei Prozent der zehnjährigen Transporter.

Citroën Jumper Der Jumper zeigt ab fünf Jahren deutlich höhere Mängelraten, insbesondere an Bremsanlage und Beleuchtung hinten. Rost an tragenden Teilen und Ölverlust treten häufig ab dem siebten Jahr auf. Nach zehn Jahren liegt die Quote erheblicher Mängel bei rund 30 Prozent.

Die Steckbriefe

Citroën Jumpy Der Jumpy fällt im mittleren Alter durch Defekte an Beleuchtung und Bremsanlage auf. Die Prüfer beanstanden außerdem häufig die Hinterachse sowie Ölverlust. Die Mängelquote steigt nach acht Jahren stark an.

Fiat Ducato Der Ducato ist ein Langläufer, zeigt aber typische Altersmängel: Ölverlust, Rost und Bremsprobleme. Auffällig sind häufige Beanstandungen an der Vorderachse. Auch die Beleuchtung hinten weist mit zunehmendem Alter viele Ausfälle auf.

Ford Transit/Tourneo Der Transit gehört zu den meistgenutzten Transportern. Bereits ab vier Jahren treten Mängel an Spurstangen, Bremsleitungen und Beleuchtung auf. Die Quote erheblicher Mängel liegt bei älteren Fahrzeugen über 30 Prozent.

MAN TGE Der TGE zeigt in den ersten Jahren gute Werte. Ab fünf Jahren treten verstärkt Defekte an Vorderachse und Beleuchtung auf. Die Bremsanlage ist bei acht- bis zehnjährigen Fahrzeugen überdurchschnittlich betroffen.

Mercedes-Benz Sprinter Der Sprinter schneidet bei jungen Fahrzeugen solide ab. Ab sechs Jahren steigt die Zahl der Mängel an Bremsleitungen, Achsaufhängung und Beleuchtung deutlich. Auch Ölverlust ist ein wiederkehrender Befund.

Mercedes-Benz Vito Der Vito zeigt bis vier Jahre stabile Ergebnisse, danach steigt die Zahl der erheblichen Mängel deutlich an. Bremsanlage, Beleuchtung hinten und Achsaufhängung sind am stärksten betroffen.

Mercedes-Benz Viano Der Viano ist älterer Bauart und wird im Report weniger erfasst. Dennoch zeigen sich typische Mängelbilder an Bremsleitungen, Rostschutz und Fahrwerk. Ab sieben Jahren verschärfen sich die Defizite.

Opel Movano Der Movano fällt ab fünf Jahren durch vermehrte Mängel an Hinterachse und Bremsen auf. Ölverlust und defekte Beleuchtung hinten treten ebenfalls überdurchschnittlich auf. Der Anteil erheblicher Mängel liegt nach acht Jahren bei rund 29 Prozent.

Opel Vivaro Der Vivaro zeigt ein Mängelprofil mit häufigen Defekten an Bremsanlage, Beleuchtung und Lenkung. Ab sechs Jahren steigt die Mängelquote deutlich. Ölverlust ist ein zusätzliches Problem bei älteren Exemplaren.

Peugeot Boxer Der Boxer ist technisch mit dem Jumper verwandt und zeigt ein ähnliches Defizitbild. Rost, Ölverlust und Beleuchtungsprobleme sind ab dem sechsten Jahr regelmäßig vertreten. Die Bremsanlage wird bei jeder dritten Hauptuntersuchung beanstandet.

Peugeot Expert Der Expert zeigt bereits ab vier Jahren häufig Mängel an der Beleuchtung. Mit zunehmendem Alter treten auch Ölverlust und Achsprobleme auf. Die Zahl erheblicher Mängel liegt im oberen Drittel der Transporterklasse.

Renault Master Der Master liegt im Mittelfeld der Transporter. Ölverlust, Defekte an Bremsen und Lenkung sowie Rost treten ab dem sechsten Jahr regelmäßig auf. Die Ausfallquote bei Beleuchtung hinten ist überdurchschnittlich.

Renault Trafic Der Trafic weist ab fünf Jahren steigende Mängel an Bremsleitungen und Spurstangen auf. Beleuchtungsdefekte hinten sind ebenfalls häufig. Ölverlust wird in der Altersklasse 9–10 Jahre bei rund acht Prozent dokumentiert.

Toyota Proace Der Proace ist baugleich mit Expert und Jumpy. Auch hier treten ab fünf Jahren typische Defekte an Bremsanlage und Beleuchtung auf. Ölverlust wird zunehmend ein Problem.

Volkswagen Transporter (T5/T6.1) Der Transporter ist eines der meistgenutzten Modelle, zeigt aber ab sechs Jahren deutliche Schwächen. Beleuchtungsdefekte hinten (13,3 Prozent) und Ölverlust (7,6 Prozent) sind besonders häufig. Auch Achsaufhängung und Lenkung sind überdurchschnittlich betroffen.