Starcar-Insolvenz: Billig-Autovermieter muss Betrieb einstellen

Bereits Ende Oktober 2025 wurde bekannt, dass die Autovermietung Starcar Insolvenz anmelden musste. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen nun laut "Bild" bestätigt, konnte im Rahmen dieses Verfahrens kein Investor für das in Hamburg ansässige Unternehmen gefunden werden. Folgerichtig stellt die Star Car GmbH Kraftfahrzeugvermietung ihren Betrieb zum kommenden Jahreswechsel ein.

Betriebseinstellung zum 31.12. Starcar informiert über das Aus inzwischen offiziell auf seiner eigenen Website. Dort heißt es: "Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten euch darüber informieren, dass unser Unternehmen den Geschäftsbetrieb zum 31.12.2025 einstellen wird. Hintergrund ist das laufende Insolvenzverfahren, das nach Abschluss der vorläufigen Phase zum 01.01.2026 offiziell eröffnet wird."

Vom Starcar-Aus sind deutschlandweit etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die an etwa 100 Stationen die Vermietungen abgewickelt haben. Zur insolventen Kern-Gesellschaft gehören über 600 Beschäftigte. Nachdem deren Löhne und Gehälter für die vergangenen Monate noch gesichert waren, blicken sie nach dem endgültigen Aus nun in eine ungewisse Zukunft.

Die Nachricht des Insolvenzverfahrens kam durchaus überraschend, schließlich hatte Starcar nur zwei Monate zuvor ein kräftiges Umsatzwachstum gemeldet. Demnach erwirtschaftete die Muttergesellschaft Starcar Europe Service Group für das Jahr 2024 einen Umsatz von fast 511 Millionen Euro, nachdem es im Jahr zuvor lediglich knapp 342 Millionen Euro gewesen waren. Allerdings berichtete die "Wirtschaftswoche" im Zuge der Insolvenz über einen großen Schuldenberg; zudem sei das Unternehmen nicht mehr ausreichend durchfinanziert gewesen. Bestrebungen, bei den bisherigen Gläubigerbanken Kreditverlängerungen zu erreichen, schlugen fehl.

Aus nach fast 40 Jahren Starcar wurde 1987 in Hamburg gegründet und entwickelte sich zu einem der größten Autovermieter Deutschlands. Nun kommt nach fast 40 Jahren das Aus. "Wir bedanken uns herzlich für eure Treue, euer Vertrauen und die vielen gemeinsam zurückgelegten Kilometer in den vergangenen Jahren", heißt es weiter in der Abschiedsnachricht auf der Starcar-Website.