Statt 100 km/h: Kommt ein neues Tempolimit für Landstraßen?

Bund und Länder beraten auf der nationalen Verkehrsministerkonferenz am 14.4.2026 über neues Tempolimit auf Landstraßen. Vorausgegangen ist eine konkrete Initiative des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.

Tempo 70 an Kreuzungen und Einmündungen Die Vorschläge zielen nicht auf ein einheitliches Tempolimit für alle Landstraßen. Stattdessen geht es um klare Regeln für typische Gefahrenstellen.

An Kreuzungen und Einmündungen soll künftig Tempo 70 gelten. Auf schmalen Landstraßen mit bis zu sechs Metern Fahrbahnbreite wird Tempo 80 vorgeschlagen. Auf gut ausgebauten Strecken könnte weiterhin Tempo 100 erlaubt bleiben.

Damit würde sich die Geschwindigkeit stärker an der jeweiligen Situation orientieren. Besonders an Knotenpunkten, an denen viele Unfälle durch Abbiegen oder Vorfahrtsfehler entstehen, wäre die Reduzierung unmittelbar wirksam.

Weitere Maßnahmen für bekannte Schwachstellen Neben den Tempolimits umfasst das DVR-Konzept weitere Punkte, die gezielt auf bekannte Probleme im Straßenverkehr reagieren.

• Mehr als 10.000 Unfallhäufungsstellen sollen schneller entschärft werden

• Sicherheitsprüfungen für bestehende und geplante Straßen sollen verpflichtend werden

• Verkehrsüberwachung soll ausgebaut werden, auch technisch

• Kamerasysteme zur Erkennung von Handyverstößen sollen stärker eingesetzt werden

• Eine Halterverantwortlichkeit wird als mögliche Regelung geprüft

• Kommunen sollen verstärkt in sichere Querungen sowie Fuß- und Radwege investieren

Warum Landstraßen im Fokus stehen Die Entwicklung der vergangenen Jahre liefert den Hintergrund für die aktuellen Vorschläge. 2021 starben 2.562 Menschen im Straßenverkehr. 2024 waren es 2.770, 2025 stieg die Zahl weiter auf 2.814.

Ein großer Teil dieser Unfälle passiert außerhalb geschlossener Ortschaften. Der Anteil liegt bei knapp 60 Prozent. Damit sind Landstraßen der Bereich mit dem höchsten Risiko im deutschen Straßennetz. Die Kombination aus Gegenverkehr, höheren Geschwindigkeiten und fehlender baulicher Trennung gilt als Hauptursache für schwere Unfälle. Genau hier setzen die neuen Maßnahmen an.

Heute gilt Tempo 100, aber oft nicht durchgehend Derzeit liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen in der Regel bei 100 km/h. In vielen Abschnitten wird diese jedoch bereits durch lokale Beschränkungen ergänzt.

Kurven, unübersichtliche Einmündungen oder schmale Fahrbahnen führen schon heute häufig zu Tempolimits von 70 oder 80 km/h. Die neuen Vorschläge würden diese Praxis systematisieren und stärker vereinheitlichen.