Stauprognose 7. bis 9.11.: Tausende Baustellen bremsen den Verkehr

Das Autobahnnetz in Deutschland bleibt auch im November stark ausgedünnt. Rund 1.100 Baustellen sorgen für Tempolimits, Fahrstreifenverengungen und teils großräumige Umleitungen.

Diese Sperrungen führen zu Umwegen und Zeitverlust Mehrere Autobahnen werden am Wochenende vollständig gesperrt. Besonders betroffen sind unter anderem Abschnitte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern:

A3 Rees – Emmerich (beide Richtungen), Fr. 7.11., 20 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr

A7 Hamburg-Heimfeld – Hamburg-Stellingen (beide Richtungen), Fr. 7.11., 22 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr

A29 Oldenburg-Ost – Sandkrug, Sa. 8.11., 19 Uhr bis So. 9.11., 19 Uhr

A36 Braunschweig-Heidberg – Kreuz Braunschweig-Süd, Fr. 7.11., 16 Uhr bis Mo. 10.11., 4 Uhr

A40 Duisburg-Rheinhausen, Sa. 8.11., 9 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr

A46 Wennemen – Freienohl, tägl. 20 bis 6 Uhr bis Sa., 8.11., 6 Uhr

A62 Bann – Landstuhl-Atzel, Sa. 8.11., 7.45 bis 16.30 Uhr

A73 Wendelstein – Kreuz Nürnberg-Süd, Sa. 8.11., 21 Uhr bis So. 9.11., 5 Uhr

A99 Dreieck München-Allach – Kreuz München-West, Fr. 7.11., 20 Uhr bis So. 9.11., 20 Uhr Dazu kommen langfristige Sperrungen mit überregionaler Relevanz:

A3 Kreuz Oberhausen-West – Kreuz Breitscheid, durchgängig bis 17.11.

A45 Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid, voraussichtlich bis Februar 2026

Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid, voraussichtlich bis Februar 2026 A59 Dreieck Düsseldorf-Süd – Monheim, bis Juni 2026

Verkehrslage bleibt trotzdem moderat Abseits der Baustellen zeigt sich das Wochenende erstaunlich ruhig. Der ADAC prognostiziert nur geringe Reiseaktivitäten. Auch das Ende der Schulferien in Bayern sorgt nicht für nennenswerte Rückreisebewegungen. Vor allem am Samstag und Sonntag bleibt der Verkehr weitgehend störungsfrei – mit Ausnahme der bekannten Nadelöhre.

Neben Baustellen erschweren auch erste winterliche Wetterlagen die Fahrt. In den Alpenregionen herrscht mitunter Nebel oder Frühglätte. Einige Hochgebirgspässe, etwa das Timmelsjoch, sind bereits geschlossen. Wer in höhere Lagen fährt, sollte mit Winterreifen unterwegs sein. In Österreich gilt seit Anfang November die situative Winterreifenpflicht.

Diese Autobahnen sind staugefährdet Auch ohne Reiseverkehr bleibt es auf einigen Strecken eng. In beiden Richtungen sind Verzögerungen möglich auf:

A1 Osnabrück – Bremen – Hamburg – Lübeck – Fehmarn

A1 Köln – Dortmund – Münster

A3 Würzburg – Frankfurt – Köln

A4 Dresden – Görlitz

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Kassel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel

A7 Füssen/Reutte – Ulm

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) Richtung Berlin

A13 Dresden – Schönefelder Kreuz

A27 Bremen – Bremerhaven

A40 Duisburg – Dortmund

A42 Dortmund – Kamp-Lintfort

A44 Dortmund – Kassel

A45 Hagen Richtung Gießen

A81 Singen – Stuttgart

A93 Holledau – Regensburg

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auch im Ausland sorgen Baustellen für Probleme In Österreich bleibt die Lage angespannt. Besonders auf der Brennerautobahn im Bereich der Luegbrücke kommt es zu Engpässen. Auch die Reschenpass-Route ist durch Einbahnverkehr beeinträchtigt.

Weitere Baustellen gibt es auf der Tauernautobahn und der Pyhrnautobahn. Der Mont-Blanc-Tunnel bleibt weiterhin bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

Die stichprobenartigen Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen führen weiterhin zu Wartezeiten, insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei der Ausreise etwa in Richtung Polen, Frankreich oder Dänemark kann es zu Einschränkungen kommen.