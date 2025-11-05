Stauprognose 7. bis 9.11.: Tausende Baustellen bremsen den Verkehr

Das Autobahnnetz in Deutschland bleibt auch im November stark ausgedünnt. Rund 1.100 Baustellen sorgen für Tempolimits, Fahrstreifenverengungen und teils großräumige Umleitungen.
Mehrere Autobahnen werden am Wochenende vollständig gesperrt. Besonders betroffen sind unter anderem Abschnitte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern:
- A3 Rees – Emmerich (beide Richtungen), Fr. 7.11., 20 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr
- A7 Hamburg-Heimfeld – Hamburg-Stellingen (beide Richtungen), Fr. 7.11., 22 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr
- A29 Oldenburg-Ost – Sandkrug, Sa. 8.11., 19 Uhr bis So. 9.11., 19 Uhr
- A36 Braunschweig-Heidberg – Kreuz Braunschweig-Süd, Fr. 7.11., 16 Uhr bis Mo. 10.11., 4 Uhr
- A40 Duisburg-Rheinhausen, Sa. 8.11., 9 Uhr bis Mo. 10.11., 5 Uhr
- A46 Wennemen – Freienohl, tägl. 20 bis 6 Uhr bis Sa., 8.11., 6 Uhr
- A62 Bann – Landstuhl-Atzel, Sa. 8.11., 7.45 bis 16.30 Uhr
- A73 Wendelstein – Kreuz Nürnberg-Süd, Sa. 8.11., 21 Uhr bis So. 9.11., 5 Uhr
- A99 Dreieck München-Allach – Kreuz München-West, Fr. 7.11., 20 Uhr bis So. 9.11., 20 Uhr
Dazu kommen langfristige Sperrungen mit überregionaler Relevanz:
- A3 Kreuz Oberhausen-West – Kreuz Breitscheid, durchgängig bis 17.11.
- A45 Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid, voraussichtlich bis Februar 2026
- A59 Dreieck Düsseldorf-Süd – Monheim, bis Juni 2026
Verkehrslage bleibt trotzdem moderat
Abseits der Baustellen zeigt sich das Wochenende erstaunlich ruhig. Der ADAC prognostiziert nur geringe Reiseaktivitäten. Auch das Ende der Schulferien in Bayern sorgt nicht für nennenswerte Rückreisebewegungen. Vor allem am Samstag und Sonntag bleibt der Verkehr weitgehend störungsfrei – mit Ausnahme der bekannten Nadelöhre.
Neben Baustellen erschweren auch erste winterliche Wetterlagen die Fahrt. In den Alpenregionen herrscht mitunter Nebel oder Frühglätte. Einige Hochgebirgspässe, etwa das Timmelsjoch, sind bereits geschlossen. Wer in höhere Lagen fährt, sollte mit Winterreifen unterwegs sein. In Österreich gilt seit Anfang November die situative Winterreifenpflicht.
Diese Autobahnen sind staugefährdet
Auch ohne Reiseverkehr bleibt es auf einigen Strecken eng. In beiden Richtungen sind Verzögerungen möglich auf:
- A1 Osnabrück – Bremen – Hamburg – Lübeck – Fehmarn
- A1 Köln – Dortmund – Münster
- A3 Würzburg – Frankfurt – Köln
- A4 Dresden – Görlitz
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe
- A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Kassel
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel
- A7 Füssen/Reutte – Ulm
- A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
- A9 Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A12 Frankfurt (Oder) Richtung Berlin
- A13 Dresden – Schönefelder Kreuz
- A27 Bremen – Bremerhaven
- A40 Duisburg – Dortmund
- A42 Dortmund – Kamp-Lintfort
- A44 Dortmund – Kassel
- A45 Hagen Richtung Gießen
- A81 Singen – Stuttgart
- A93 Holledau – Regensburg
- A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A99 Umfahrung München
Auch im Ausland sorgen Baustellen für Probleme
In Österreich bleibt die Lage angespannt. Besonders auf der Brennerautobahn im Bereich der Luegbrücke kommt es zu Engpässen. Auch die Reschenpass-Route ist durch Einbahnverkehr beeinträchtigt.
Weitere Baustellen gibt es auf der Tauernautobahn und der Pyhrnautobahn. Der Mont-Blanc-Tunnel bleibt weiterhin bis Mitte Dezember komplett gesperrt.
Die stichprobenartigen Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen führen weiterhin zu Wartezeiten, insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei der Ausreise etwa in Richtung Polen, Frankreich oder Dänemark kann es zu Einschränkungen kommen.
