Stellantis baut um Opel bekommt schon wieder neuen Chef

Mit der Strategie "Dare Forward 2030” will der Mehr-Marken-Konzern Stellantis sich sicher für die Zukunft aufstellen. Nachdem schon zahlreiche technische Richtungsentscheidungen getroffen wurden, folgen jetzt diverse personelle Umstrukturierungen.

Als Teil einer größeren Personalrochade erhält der Autobauer Opel dabei schon wieder einen neuen Chef. Florian Huettl übernimmt zum 1. Juni 2022 den Chefposten bei Opel. Er kam im März 2021 zu Stellantis und bekleidet heute die Position des Opel-Vertriebs- und Marketingchefs für die Region erweitertes Europa. Zuvor hatte er verschiedene Positionen in der Automobilindustrie in verschiedenen Ländern erfolgreich inne, darunter Großbritannien, Deutschland und Russland. Huettl wird die weltweite kommerzielle Entwicklung der einzigen deutschen Marke im Portfolio von Stellantis und deren Übergang in das elektrische Zeitalter leiten. Huettl folgt damit auf Uwe Hochgeschurtz, der zum neuen Generaldirektor (COO) für das Europageschäft bei Stellantis aufsteigt. Der Ex-Renault-Manager hatte erst zum 1. September 2021 den Chefposten bei Opel übernommen.

Hochgeschurtz wiederum folgt auf Maxim Picat, der den Posten des Chefeinkäufers von Michelle Wen übernimmt, die sich aus dem Konzern zurückzieht und andere persönliche Ziele verfolgen möchte.

Fazit

Stellantis-Boss Carlos Tavares hat den Konzern technologisch bereits umgekrempelt. Jetzt folgt der Umbau beim Führungspersonal. Dabei erhält Opel nach nur zehn Monaten schon wieder einen neuen Chef. Florian Huettl folgt auf Uwe Hochgeschurtz, der im Konzern weiter aufsteigt.