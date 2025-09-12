AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Stellantis verkauft VM Motori: Kein Bedarf mehr an Dieselmotoren

Stellantis verkauft VM Motori
Kein Bedarf mehr an Dieselmotoren

Der Dieselspezialist VM Motori lieferte einst Selbstzünder für Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge und Maserati, baut aber seit 2022 nur noch Industrie- und Schiffsmotoren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.09.2025
Als Favorit speichern
Maserati Ghibli Diesel, Motor
Foto: Achim Hartmann

Der Automobilkonzern Stellantis verkauft den italienischen Motorenhersteller VM Motori mit Sitz in der Emilia-Romagna an die Gamma Holding. Diese ist ein von den Mehrheitsaktionären von Marval gegründetes Unternehmen mit Sitz in Turin, das auf die Produktion von Motor- und Getriebekomponenten für Land- und Erdbewegungsmaschinen, Nutzfahrzeuge und Lastwagen sowie Sportwagen spezialisiert ist.

Nur noch Schiffs- und Industriemotoren

VM Motori beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter am Standort Cento und produzierte traditionell Motoren für Fiat-Chrysler – heute Teil der Stellantis-Gruppe -, darunter große Sechszylinder-Dieselmotoren für Märkte wie die USA. Seit 2022 konzentriert sich das Unternehmen jedoch auf Industrie- und Schiffsmotoren, nachdem die Belieferung der Automobilindustrie eingestellt wurde. Die Gamma Holding will die Arbeitsplätze und die aktuelle Produktion bei VM Motori erhalten und sogar weiter ausbauen.

Die Übernahme soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

VM Motori lieferte unter anderem die 2,8-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel für Jeep und den Chrysler Voyager sowie 3.0-CRD-V6-Diesel für verschiedene US-Modelle. Auch der Dreiliter-V6-Turbodiesel im Maserati Ghibli stammt aus der VM-Motori-Produktion.