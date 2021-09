Stellenangebote für Video-Redakteure Motor Presse TV sucht autobegeisterte Mitarbeiter

Wir stellen ein: Verstärkung für den auto motor und sport channel und für YouTube soll an Planung, Themenfindung und Schnitt von Videobeiträgen arbeiten.

Die Motor Presse TV GmbH betreibt den digitalen Pay TV-Sender auto motor und sport channel, ist Auftragsproduzent für andere TV-Sender und im Bereich Social Media aktiv. Zur redaktionellen Verstärkung suchen wir eine/n

TV-Redakteur (m/w/d).

Aufgabengebiet:

- Redaktionelle Entwicklung und Umsetzung von verschiedenen Formaten für den auto motor und sport channel: Themenfindung und Recherche, Drehplanung und -durchführung, Schnitt, Texterstellung und Vertonung.

- Darüber hinaus übernehmen Sie Verantwortung für einzelne Formate, die Sie fortlaufend realisieren und konzeptionieren.

- Sie betreuen ebenfalls Formate unseres YouTube Channels und entwickeln sie weiter.

Ihr Profil:

- Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine ähnliche Qualifikation im journalistisch-publizistischen Bereich.

- Sie haben Erfahrung im Bereich Themenentwicklung und der Erstellung von TV-Beiträgen, vorzugsweise zum Themenfeld Automobil, – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse in der Bewegtbildproduktion von Social Media.

- Sie besitzen eine hohe Affinität zu Autos: neben Ihrem ausgeprägtem Interesse und profundem Fachwissen haben Sie großen Spaß am Thema.

- Sie haben einen hervorragenden Textstil, Ihre Formulierungen sind präzise und prägnant.

Arbeitsort ist Köln. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive Arbeitsproben.

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Motor Presse TV GmbH

z.H. Frau Gabi Mönkedieck

Mohrenstr. 23

50670 Köln

oder per E-Mail an: gmoenkedieck@motorpresse.de.

Außerdem gesucht:

Volontär (m/w/d)

Im Rahmen Deines zweijährigen Volontariats in der Sender-Redaktion des auto motor und sport channel erlernst Du die journalistischen Grundlagen für die Erstellung von TV-Beiträgen. Von Recherche und Konzeption über Planung und Durchführung von Drehs bis zu Roh-Schnitt, Texten und Vertonung: Bei uns durchläufst Du alle redaktionellen Stationen von der Idee bis zur fertigen Sendung und wendest Gelerntes selbständig an. Darüber hinaus erhältst Du Einblicke in die Programmplanung eines TV-Senders.

ams

Was wir von Dir erwarten:

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine ähnliche Qualifikation.

• Neben Deinem ausgeprägten Interesse und profunden Fachwissen hast Du großen Spaß an allen Themen rund um das Automobil und "Neue Mobilität"

• Du hast einen Führerschein und fährst gerne und sicher Auto.

• Bewegtbild ist Deine Leidenschaft, egal ob TV oder Online.

• Mit Social-Media-Kanälen und YouTube kennst Du dich bestens aus.

• Du verfügst über erste praktische Erfahrungen in der Videobearbeitung oder der Erstellung von TV-Beiträgen – vorzugsweise zum Thema Auto.

• Du hast einen guten Schreibstil, formulierst treffsicher und kennst das Fachvokabular.

Was Dich bei uns erwartet:

• Eine fundierte zweijährige journalistische Ausbildung bei einem Tochterunternehmen der Motor Presse Stuttgart – Europas größtem Special Interest-Medienhaus.

• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben im Bereich Mobilitätsjournalismus.

• Ein junges, motiviertes Team mit einer großen Leidenschaft für alles, was vier Räder hat.

• Angenehmes Arbeiten in einem modernen Umfeld mitten in Köln.

• Flache Hierarchien, Gestaltungsfreiheit und selbständiges Arbeiten.

Interesse?

Dann schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. mit Arbeitsproben) und erzähl uns, warum Du die perfekte Ergänzung für unsere Redaktion bist. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an gmoenkedieck@motorpresse.de