Verkehr
Politik & Wirtschaft

Suzuki: Neues Marken-Logo nach 22 Jahren

Nach 22 Jahren
Suzuki ändert sein Marken-Logo

Die Suzuki Motor Corporation hat ihr Markenemblem überarbeitet – erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten. Präsentiert wurde das neue Design am 22. September 2025, seine offizielle Premiere feiert es auf der Japan Mobility Show.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Suzuki-Logo neu/alt
Foto: Suzuki

Das bekannte "S" bleibt in seiner charakteristischen Form bestehen, erhält jedoch ein modernes Flat-Design. Neu ist außerdem eine hochglänzende Silberlackierung, die die bisherige Verchromung ersetzt. Damit sollen sowohl Umweltbelastungen reduziert als auch der Anspruch auf ein zeitgemäßes Erscheinungsbild unterstrichen werden.

Toshihiro Suzuki, Representative Director und President der Suzuki Motor Corporation, erklärte: "Das neue Emblem verkörpert unser langjähriges Bekenntnis, wertvolle Produkte konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden auszurichten, und gleichzeitig unsere Entschlossenheit, neue Herausforderungen für die Zukunft anzunehmen."

Schrittweise Einführung auf allen Modellen

Das neue Emblem wird zunächst auf Konzeptfahrzeugen der Japan Mobility Show gezeigt. In der Folge soll es sukzessive auch bei den Serienfahrzeugen eingesetzt werden. Für Suzuki bedeutet dies die erste grundlegende Veränderung des Markenzeichens seit dem Jahr 2003.

Für Kunden bringt das neue Emblem keine Änderungen. Vielmehr handelt es sich um ein visuelles Element, das die Marke im Wettbewerb moderner und nachhaltiger wirken lassen soll.

Suzuki Logo alt
Suzuki

Das alte Suzuki-Logo.

Gleichzeitig signalisiert die Abkehr von Chrom eine Anpassung an aktuelle Produktions- und Umweltrichtlinien. Hersteller nutzen solche Designanpassungen zunehmend, um ihre Markenidentität mit ökologischen Ansprüchen zu verbinden.

Suzuki Logo neu
Suzuki

Das neue Suzuki-Logo.