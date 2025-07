Tata kauft Iveco: Inder schmieden Nutzfahrzeug-Gigant

Die entsprechenden Übernahmepläne haben beide Unternehmen gemeinsam am Mittwoch (30.7.2025) bestätigt. Tata wird von Iveco die Lkw- und die Bus-Sparte übernehmen. Der Kaufpreis dafür soll bei 3,8 Milliarden Euro liegen.

Ausgenommen vom Verkauf an Tata ist die Abteilung für gepanzerte Fahrzeuge von Iveco, die an die italienische Verteidigungs- und Luftfahrtgruppe Leonardo für 1,7 Milliarden Euro verkauft werden soll. Leonardo ist ein Partner der deutschen Rheinmetall-Gruppe.

Der Kauf soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden und unterstreicht die Stellung von Tata in Europa. Insbesondere Jaguar Land Rover ist bereits eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Motors. Im europäischen Nutzfahrzeuggeschäft ist Tata aber bislang praktisch nicht vertreten und verfügt über keine Produktionsstätten. Tata Motors hat zugesagt, die Fabriken und Arbeitsplätze von Iveco zu erhalten und den Firmensitz in Turin zu belassen. Iveco beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter, davon 14.000 in Italien.