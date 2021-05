Tesla Cybertruck und Cyberquad von Hot Wheels Kleiner Vorgeschmack auf den Elektro-Pickup

Wenn Mattel am 21. Mai 2021 die Bestellmöglichkeit für den ferngesteuerte Cybertruck aus dem Hause Tesla öffnet, könnte der Server an seine Leistungsgrenzen kommen. Warum? Weil die Tesla-Fans in Sachen Cybertruck für ihre Begeisterungsfähigkeit bekannt sind. Der Truck soll für rund 100 Dollar zu haben sein und ist im Maßstab 1:10 gefertigt. Die Länge dürfte demnach 58,9 Zentimeter betragen. Laut Produktbeschreibung weichen die Abmessungen jedoch etwas ab. So misst er 53,2 Zentimeter in der Länge, 21,8 Zentimeter in der Breite und 21,5 Zentimeter in der Höhe. Sein Gewicht liegt bei 2.250 Gramm, die Höchstgeschwindigkeit bei über 16 km/h. Sowohl Front- als auch Heckscheinwerfer sollen voll funktionsfähig sein.

In dem Paket von Hot Wheels befinden sich aber nicht nur der Truck und seine Fernbedienung im Design des echten Cybertruck-Lenkrads. Das neue Spielzeug trägt noch ein zweites Fahrzeug huckepack. Genauer gesagt das aktuell noch nicht in Lebensgröße erhältliche, aber angekündigte Cyberquad. Das All Terrain Vehicle, kurz ATV, passt perfekt auf die Ladefläche des Cybertrucks

Fazit

Mattel präsentiert den Cybertruck inklusive Cyberquad im Hot Wheel-Format. Ab 100 Dollar soll die Kombination kosten. Der Ansturm dürfte groß werden.