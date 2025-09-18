TÜV: So unsicher sind schwere Lkw

Von den rund 2,31 Millionen Hauptuntersuchungen in den Jahren 2023 und 2024 fielen 20,4 Prozent der Nutzfahrzeuge wegen erheblicher oder gefährlicher Mängel durch. Das entspricht einem Anstieg um 0,8 Punkte im Vergleich zum Report 2023.

Besonders betroffen sind schwere Lkw über 18 Tonnen. Mit einer Quote von 21,9 Prozent liegen sie erstmals vor den Transportern bis 3,5 Tonnen (21,5 Prozent). Leichte Lkw zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen erreichen 20,0 Prozent, mittelschwere Fahrzeuge von 7,5 bis 18 Tonnen kommen auf 16,5 Prozent.

Typische Mängel mit Folgen für die Sicherheit Häufig beanstandet werden Beleuchtungsdefekte, Ölverlust und Schäden an Achsaufhängungen. Während bei einem Jahr alten Fahrzeugen die Quoten für Beleuchtung noch bei 2,7 Prozent, für Ölverlust bei 0,9 Prozent und für Achsaufhängungen bei 0,3 Prozent liegen, steigen die Werte bei Fahrzeugen, die zehn Jahre alt sind, auf 12,2 Prozent, 7,6 Prozent beziehungsweise 5,3 Prozent. Diese Mängel gefährden direkt die Verkehrssicherheit und können zu Unfällen führen.

Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, erklärt: "Einen so deutlichen Anstieg der Mängelquote hatten wir bisher noch nicht. Schwere Lkw entwickeln sich zu einer neuen Problemklasse."

Strukturelle Entwicklungen im Bestand Laut Report ist der Nutzfahrzeugbestand in Deutschland auf 3,83 Millionen Fahrzeuge angewachsen, das Durchschnittsalter liegt bei 8,7 Jahren. Während die Fahrleistungen insgesamt leicht zurückgegangen sind, nehmen die Mängelquoten zu. Der TÜV-Report verweist dabei auf Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen. Ältere Fahrzeuge bleiben länger im Einsatz, was den Wartungsaufwand erhöht.

Auch die Antriebswende verläuft nur schleppend. Alternative Antriebe machen derzeit 3,5 Prozent des Bestands aus, bei Neuzulassungen liegt der Anteil bei 9,6 Prozent. Der TÜV-Report fordert bessere Förderung, verlässliche Rahmenbedingungen und den beschleunigten Ausbau einer Ladeinfrastruktur für E-Lkw.