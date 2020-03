Corona-Zeitvertreib für Zuhause Filme, Shows und Serien für Autofans

Mehr als sonst müssen wir dieser Tage auf digitalisierte Unterhaltungsangebote zurückgreifen – und jeder von uns benötigt hin und wieder eine Pause von all den News, Sondersendungen und Krisen-Talkrunden. Glücklicherweise lassen Streamingsdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Sky uns Auto-Fans nicht alleine. Wir haben einen Programmplan für Ihre Freizeit-Unterhaltung erstellt, den wir stetig mit besonderen Film- und Serien-Tipps updaten.

Die Angebote auf Netflix

Wer auf Serien steht, findet die größte Auswahl an Car-Shows bei Netflix. Darunter beispielsweise die Kult-Sendung Top Gear, allerdings nicht mit Clarkson, Hammond und May (auf die kommen wir später). Netflix zeigt die neuen Folgen mit dem Moderatoren-Team rund um Chris Evans, und später Matt LeBlanc. Eine weitere Serie für Petrolheads ist Car Masters – eine Mischung aus Pimp my Ride und Biete Rostlaube, suche Traumauto. Es dreht sich um die "Gotham Garage", in der alte Schrott-Autos so lange aufgemöbelt und zugunsten hochwertigerer Autos verkauft werden, bis zum Schluss ein echter Klassiker auf dem Hof steht.

Aber es gibt nicht nur Serien, sondern natürlich auch Filme. Neben bekannten Hollywood-Blockbustern sind darunter auch eine Menge Netflix-Eigenproduktionen zu finden. Beispielsweise der neue Film 6 Underground mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Zwar geht es in dem Streifen nicht vorrangig um Autos, doch allein die 20-minütige Verfolgungsjagd mit einer Giulia QV zu Beginn ist mehr als sehenswert. Sie wollen doch lieber die volle Dröhnung Auto? Dann lohnt ein Blick auf Overdrive, ein Auto-Gangster-Movie mit Scott Eastwood in der Manier des Klassikers "Nur noch 60 Sekunden".

Amazon Prime Video

So, jetzt aber zu den Kult-Moderatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Deren Serien-Spektakel "The Grand Tour" ist eine Eigenproduktion von Amazon, nachdem das Engagement bei der BBC beendet wurde. In absurden Tests und Challenges reisen die drei Sonderlinge rund um die Welt. Unterhaltsamer kann man Autos kaum in Szene setzen. Sie sind ein Nostalgiker? Dann wird es Sie sicher freuen, dass auch David Hasselhoff als Knight Rider über die Mattscheibe brettert.

Ansonsten hat Amazon Prime Video auch einige Klassiker auf Lager, wie etwa das Remake von "The Italian Job" aus dem Jahr 2003, in dem das Team um Mark Wahlberg einige Mini Cooper ordentlich auf Touren bringt. Unter Film-Fans genießt auch "Drive" mit Ryan Gosling beste Reputation. Ein besonderes Schmankerl ist hier auch der Soundtrack. Etwas seichter geht Hollywood-Star Nicolas Cage in "Drive Angry" zur Sache. Zimperlich ist er allerdings nicht, während er röhrenden Musclecars bewaffnet gegen die rechte Hand des Teufels antritt. Noch mehr Größen aus der Traumfabrik kann "Collide" vorweisen. In einem Roadmovie, das streckenweise an "Alarm für Cobra 11" erinnert, tritt neben Sir Benjamin Kingsley auch Anthony Hopkins auf.

Bald auch Disney+

Disney Sie mögen Concept-Cars, weil es auch mal futuristisch zugehen darf? Dann ist Tron eine gute Wahl für Sie.

Bislang können sich deutsche Kunden den Zugang zum neuen Streamingdienst Disney Plus nur vorbestellen. Der Start in der Bundesrepublik erfolgt Ende März. Dann können sich Freunde von Animationsfilmen auf die komplette Trilogie von "Cars" freuen, in der LIghtninig McQueen sich aufmacht, der größte Rennwagen aller Zeiten zu werden. Soll es futuristischer sein? Auch das bunte Sci-Fi-Spektakel Tron wird in der Disney-Datenbank angeboten.

Sky

Zugegeben, in der Serie "Californication" geht es mehr um den stellenweise vom Pech verfolgten Autor Hank Moody, doch ein Porsche 911 (964) mit einem kaputten Scheinwerfer ist ein heimlicher Publikumsliebling. Wer es offensichtlicher will, erhält im Film "Rush" die volle Dosis Motorsport. Trashig wird es mit "Blood Drive" einer Serie, die von fiesen Todesrennen und Rache in bester Grindhouse-Manier handelt. Lieber große Autos statt großer Trash? Dann wäre hier noch "Truck Night in America" im Angebot – eine Show in der sich Monster-Trucks miteinander messen. Lieber große Gefahr als große Autos? Dann liefert Ihnen "Hot Roads" einen heißen Ritt über die gefährlichsten Straßen der Welt.

Fazit

Wer wirklich alles anschauen will, kann eine Quarantäne über mehrere Jahre vor der Glotze verbringen. Hoffen wir, dass das nicht nötig sein wird. Filme und Serien machen schließlich auch im normalen Alltag genügend Spaß.