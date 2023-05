Unfall gebaut und betrunken Polizei nimmt „Boris Johnson“ fest

In den Niederlanden ist der Polizei ein besonderer Fang gelungen, sie nahmen nach einer Unfallflucht einen betrunkenen "Boris Johnson" fest.

Natürlich handelte es nicht um den ehemaligen britischen Premierminister, den die Polizei in Groningen geschnappt hatte. Doch im Auto des 35-Jährigen fand sich ein ganz offensichtlich gefälschter Führerschein aus der Ukraine. Dieser zeigt nicht nur das Konterfei des Ex-Premiers, das so gar nicht dem Unfallfahrer ähnelte, sondern auch dessen Vorname, Nachname und sein echtes Geburtsdatum: 19.6.1964. Spätestens bei der Gültigkeitsdauer dürften die Beamten dann stutzig geworden sein: Der Führerschein sollte dann doch schon am 12.12.3000 ablaufen.

Fahrer zunächst flüchtig

Der Führerschein fand sich im Auto eines Mannes aus der Nähe von Groningen, der am Sonntag (30.4.) kurz nach Mitternacht sein Auto gegen einen Pfosten in der Nähe der Emma-Brü

Polizei Groningen Die Polizei in Groningen schieb auf Insta: "Wir haben eine Person angetroffen, die unter Alkoholeinfluss gefahren ist. In dem Fahrzeug fanden wir diesen Führerschein. Zum Leidwesen der Person sind wir nicht auf diese Fälschung hereingefallen."

cke gesetzt hatte. Die Polizei fand den Wagen verlassen vor, konnte aber einige Minuten später den Fahrer auf der Brücke ausfindig machen. Gegenüber dem britischen "Guardian" erklärte ein Sprecher der Polizei, "der Mann konnte sich nicht ausweisen und verweigerte den Alkoholtest". Daraufhin wurde der Crashfahrer festgenommen und dessen Auto durchsucht.

In diesem Zuge fanden die Polizisten dann den gefälschten Führerschein. Via Instagram erklärte die Polizei, dass sie "zum Leidwesen" des Fahrers "nicht auf die Fälschung hereingefallen" sei, auch habe sich der echte Boris Johnson zum Zeitpunkt der Tat nicht in den Niederlanden aufgehalten.

Der falsche Führerschein wurde beschlagnahmt, die Hintergründe der Fälschung werden nun ermittelt.

Fazit

Ein betrunkener Unfallfahrer in den Niederlanden hatte in seinem Auto einen gefälschten Führerschein, der auf den britischen Ex-Premierminister Boris Johnson ausgestellt war. Die Polizei ist aber nicht auf den Fake hereingefallen.