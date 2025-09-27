AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

US-Rollback bei Emissionen: Tesla warnt vor Milliardenverlusten

US-Rollback bei Emissionen
Tesla warnt vor Milliardenverlusten

Tesla schlägt Alarm: Ein Rückbau der US-Emissionsstandards könnte das Geschäftsmodell der Kalifornier ins Wanken bringen. Milliardenumsätze aus dem Verkauf von Emissions-Credits stehen auf dem Spiel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.09.2025
Als Favorit speichern
Elon Musk und Donald Trump
Foto: Brandon Bell / Getty Images North America

Tesla hat die US-Regierung eindringlich aufgefordert, die bestehenden Emissionsstandards nicht zurückzunehmen – dies berichtet Reuters. Hintergrund ist ein Vorschlag der Umweltbehörde EPA, der vorsieht, die scharfen Grenzwerte für den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen zurückzudrehen. Für Tesla geht es dabei nicht nur um Klimapolitik – sondern um ein Kernelement seines Geschäftsmodells.

Milliarden durch den Verkauf von Credits

Tesla erwirtschaftet jedes Jahr Milliarden mit dem Handel von sogenannten "Regulatory Credits". Diese Zertifikate kaufen andere Hersteller, um ihre Flottenbilanzen auf die gesetzlichen Vorgaben zu bringen. 2023 belief sich dieser Umsatzposten auf 2,8 Milliarden US-Dollar (aktuell umgerechnet zirka 2,39 Milliarden Euro). Fällt die Pflicht zur Einhaltung von Emissionsstandards weg, schrumpft auch die Nachfrage nach Teslas Credits – mit gravierenden Folgen für Teslas Bilanz.

Konkurrenz für eine Lockerung

Die großen Autokonzerne wie General Motors, Toyota und Volkswagen haben die US-Regierung ihrerseits aufgefordert, die Emissionsziele abzuschwächen. Sie argumentieren mit hohen Kosten und zu ambitionierten Vorgaben. Damit stehen die klassischen Hersteller gegen Tesla, der längst ein Vorreiter im Elektroauto-Markt ist.

Politischer Druck aus Washington

Der Kurswechsel der Regierung Trump ist Teil einer breiter angelegten Politik: Keine Strafen mehr für Autobauer, die die Flottenziele seit 2022 verfehlt haben, sowie die Blockade des kalifornischen Plans, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zuzulassen. Hinzu kommt das Auslaufen von Steuervergünstigungen für E-Autos. All das schwächt die Anreize für Elektromobilität – und damit auch Teslas Marktposition.

Teslas Kritik an einem ungleichen Wettbewerb

Tesla warnt, dass ein Rollback nicht nur die eigenen Geschäfte gefährde, sondern auch den Wettbewerb verzerren würde. Ohne verbindliche Standards könnten Hersteller von Verbrennern Vorteile gegenüber reinen Elektroautobauern erhalten. Investitionen in klimafreundliche Technologien würden weniger attraktiv, Innovationen gebremst.