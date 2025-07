Anzügliche Punkte: Das droht Schilder–Schmierfinken

Die Polizei stellt nach einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung klar: "Das ist kein Spaß, sondern eine Straftat." In den Sozialen Medien amüsieren sich die Kommentatoren derweil. "Herrgott, da nimmt man einen Lappen, Verdünnung und das "Problem" ist keins mehr", schreibt einer und ein anderer kommentiert: "Also i glaub das des Schild in der prallen Sonne steht und des dann eher Blow Ups sann".