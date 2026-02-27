Versehen im BMW-Online-Shop: Alle Neuheiten-Namen bis 2027 veröffentlicht

Gelistet waren künftige Varianten vom 2er bis zum 7er, darunter neue M-Performance-Modelle sowie zusätzliche Elektroversionen. Offiziell bestätigt ist bisher nur ein Teil dieser Fahrzeuge. Zuerst berichtetet die amerikanischen Kollegen von Motor 1 darüber.

BMW hatte angekündigt, bis Ende 2027 rund 40 neue oder grundlegend überarbeitete Modelle einzuführen. Die nun sichtbar gewordenen Bezeichnungen geben einen detaillierteren Einblick in die künftige Struktur des Portfolios im Rahmen der Neue-Klasse-Strategie.

M2 künftig auch mit xDrive Zu den auffälligsten Einträgen zählt der M2 xDrive. Damit würde der aktuelle BMW M2 erstmals zusätzlich zum Hinterradantrieb auch mit Allradtechnik angeboten. Der M2 ist bislang das einzige vollwertige M-Modell ohne xDrive-System.

Technische Details nennt die Liste nicht. Branchenüblich ist, dass Allradvarianten bei BMW mit Automatikgetriebe kombiniert werden. Parallel dürfte die bisherige Version mit Hinterradantrieb und Handschaltung weiter im Programm bleiben.

Nach den bisherigen Planungen soll die aktuelle M2-Generation noch bis Mitte 2029 produziert werden.

Neuer M350 im 3er-Portfolio Im 3er-Segment taucht die Bezeichnung M350 xDrive auf. Sie dürfte den bisherigen BMW M340i ablösen. Damit zeichnet sich eine neue M-Performance-Stufe innerhalb der nächsten 3er-Generation ab.

Parallel sind zwei vollelektrische Varianten gelistet: i3 40 xDrive und i3 50 xDrive. Der künftige BMW i3 wird als eigenständige elektrische Limousine auf Basis der Neue-Klasse-Architektur erwartet. Technisch dürfte er eng mit dem neuen BMW iX3 verwandt sein.

Für den iX3 werden drei Varianten genannt: 40 sDrive, 40 xDrive und 50 xDrive.

iX4 als rein elektrische Neuauflage Ebenfalls aufgeführt ist ein iX4 in den Versionen 40 xDrive und 50 xDrive. Damit würde die bisherige BMW X4-Baureihe als rein elektrische Variante neu positioniert.

Das Modell dürfte als coupéartig gezeichnete Alternative zum iX3 auftreten. Aufgrund der stärker abfallenden Dachlinie ist mit reduzierter Kopffreiheit im Fond sowie geringerem Ladevolumen zu rechnen. Eine offizielle Vorstellung wird im Laufe des Jahres erwartet.

X5 und 7er mit erweiterten Antriebsoptionen Für den BMW X5 ist weiterhin eine Basisversion als 40 sDrive vorgesehen. Ergänzend erscheint erstmals ein iX5 60 xDrive als vollelektrische Variante.

Auch die BMW 7er-Reihe ist gelistet, wenn auch ohne vollständige Details. Ein 760i wird nicht aufgeführt. Branchenberichte gehen jedoch davon aus, dass ein V8-Modell unter der Bezeichnung M760 mit M-Performance-Ausrichtung folgen könnte. Eine Rückkehr des V12 gilt als unwahrscheinlich und bleibt voraussichtlich exklusiv Modellen von Rolls-Royce vorbehalten.

Nicht aufgeführt sind BMW Z4 und BMW 8er, deren Produktionsende in den kommenden Monaten erwartet wird.

Weitere Perspektive bis Ende des Jahrzehnts Über die veröffentlichten Modellnamen hinaus werden weitere Baureihen vorbereitet. Erwartet wird eine neue Generation des BMW X7 mit zusätzlicher Elektroversion. Auch ein Nachfolger des BMW X6 gilt als wahrscheinlich.

Zudem gibt es Hinweise auf ein robust ausgelegtes SUV innerhalb der X-Familie, das sowohl mit V8-Antrieb als auch vollelektrisch angeboten werden könnte. Erste rein elektrische M-Modelle, darunter Performance-Varianten des 3er und des X3, sollen ebenfalls bis 2027 folgen.