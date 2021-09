Versorgungskrise in Großbritannien BP schließt Tankstellen

In Großbritannien fehlen nach Angaben des Branchenverbands Road Haulage Association mindestens hunderttausend Lkw-Fahrer. Als Gründe werden die Corona-Pandemie, fehlender Nachwuchs aber auch die harten Einwanderungsregeln nach dem Brexit genannt. Dieser Fahrermangel führt aktuell auf der Insel zu einem echten Versorgungsengpass. Nach ausbleibenden Lieferungen in der Lebensmittelbranche und immer wieder leeren Supermarktregalen zeigen sich jetzt auch erste Engpässe beim Kraftstoff.

Kein Kraftstoff- , aber Fahrer-Mangel

Sprit an sich wäre genug vorhanden, nur gibt es eben keine Fahrer, die diesen zu den Tankstellen bringen. Der Ölmulti BP hat jetzt erklärt, dass er aufgrund des Fahrermangels die Benzin- und Diesellieferungen an die Tankstellen nicht in vollem Umfang aufrechterhalten kann. Man bereite sich darauf vor die Lieferungen an die einzelnen Tankstellen zu reduzieren und bevorzugt die Stationen an den Autobahnen zu beliefern. Einige Tankstellen wurden aber auch schon vorübergehend geschlossen. Auch der Wettbewerber Esso hat auf der Insel schon einige Zapfsäulen vorübergehend stillgelegt.

Die britische Regierung zeigte sich ob dieser Ankündigung besorgt, erklärt aber es gäbe keinen Mangel an Treibstoff in Großbritannien, daher sollten die Leute ihn weiterhin wie gewohnt kaufen. Die Lieferketten seien, wie bei den Lebensmitteln, stark und belastbar.

Zunehmend besorgt zeigen sich auch die britischen Autofahrer. An ersten Tankstellen bilden sich lange Warteschlangen, auch von ersten Hamsterkäufen wird berichtet. Die Angst vor einen Kraftstoffrationierung geht um.

Fazit

Großbritannien leidet aktuell unter einem Versorgungsengpass bei Lebensmitteln und nun auch bei Kraftstoffen. Waren und Sprit wären genug vorhanden, nur gibt es viel zu wenig Lkw-Fahrer für den Transport.