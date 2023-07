Vignette in Österreich: Alles zu Preisen, Geltungsdauer und Strafen

So bringen Sie die Vignette an

In Österreich ist die Vignette oder umgangssprachlich "Pickerl" ein wichtiges Instrument für die Finanzierung und den Erhalt des Autobahnnetzes. Alle Autofahrer müssen diese Mautgebühr für die Benutzung der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich bezahlen. Die Vignette für das Jahr 2023 trägt die Farbe "Purpur".

Kauf der Vignette

Bei rund 6.000 Vertriebspunkten in und außerhalb Österreichs ist die Vignette erhältlich. Seit 2018 gibt es in Österreich auch eine digitale Vignette. Diese ist an das Kennzeichen des Fahrzeugs gekoppelt und online bei der österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG, aber auch beim ADAC oder an Tankstellen, Rastanlagen oder Grenzübergängen gekauft werden. Den unteren Vignettenabschnitt sollte man aufheben, da die Trägerfolie mit Seriennummer als Kaufnachweis dient – ähnlich sieht es mit der Bestellbestätigung für die digitale Vignette aus. Beide Kaufnachweise werden für die eventuelle Ausstellung einer Ersatzvignette benötigt – wenn z. B. die Jahresvignette falsch geklebt und dabei versehentlich entwertet wurde oder die Windschutzscheibe gebrochen ist.