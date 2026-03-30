Mercedes SL-Update: Mit dem Facelift entfällt der Vierzylinder

Seit dem Frühjahr 2022 ist der aktuelle Mercedes-AMG SL R232 auf dem Markt. Für 2027 erhält der Roadster, der eigens von AMG entwickelt wurde, ein Update.

Zu erwarten sind Retuschen an den Schürzen, neue Scheinwerfer und Rückleuchten, die ebenfalls mit dem im CLA vorgestellten Sternmotiv antreten. Hinzu kommt eine Umstellung auf das neue MB.OS-Betriebssystem, aufgewertete Assistenzsysteme sowie ein mit Hinblick auf die Euro 7 überarbeitetes Motorenangebot.

Basis mit sechs Zylindern Wie in diversen anderen Mercedes-Modellen wird auch im SL der Vierzylinder im 43er-Modell entfallen. Der 421 PS und 500 Nm starke M139 wird nicht auf die neue Abgasnorm angepasst und in Folge gestrichen. Neuer Basisantrieb wird voraussichtlich ein Reihensechszylinder mit drei Liter Hubraum. Der M256evo-Benziner wird es dann auf 449 PS plus 23 PS aus dem Integrierten Startergenerator (ISG) bringen. Neben dem Gewinn von zwei Zylindern dürfte auch der Antrieb von Hinterrad- auf Allradantrieb umgestellt werden. Zudem wird das neue Basismodell dann SL 53 AMG 4-Matic+ heißen.

Modifizierte V8-Motoren Auch die V8-Motoren werden modifiziert. Hier erfolgt wie schon in der S-Klasse eine Umstellung von Crossplane- auf Flatplane-Kurbelwelle. Damit können die Vierliter-Biturbotriebwerke vom Typ M177evo ihre Leistung trotz Euro 7-Anpassung steigern. Im SL 55 AMG 4-Matic+ leistet der ebenfalls mit einem ISG-hybridisierte V8 dann 537 + 23 PS und 750 Nm. Für den SL 63 AMG 4-Matic+ werden rund 650 PS + 23 PS (ISG) erwartet.

Top-Modell, zumindest unter Luxusaspekten betrachtet, wird der SL 680 Maybach mit 612 PS + 23 PS – ebenfalls aus dem V8-Biturbo. Sterben dürfte voraussichtlich der SL 63 E-Performance. Für den Super-SL fehlt einfach eine ausreichende Nachfrage.

Wann der überarbeitete Mercedes SL auf den Markt kommt, hat Mercedes noch nicht bestätigt. Da aber das aktuelle Modell bereits nicht mehr konfigurierbar ist, dürfte der neue SL nicht mehr allzu weit entfernt sein.