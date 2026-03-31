Für ein Wochengehalt: Erling Haaland kauft limitierten Maybach

Haaland spielt seit 2022 für Manchester City und zählt zu den Topverdienern der Liga. Sein Wochengehalt wird auf etwa 500.000 Pfund geschätzt. Der Kaufpreis des Fahrzeugs von rund 400.000 Pfund (rund 460.000 Euro, Stand März 2026) entspricht damit ungefähr einem Wochengehalt.

Der Fußballer ist Mode-Freak und Autosammler. Zu seiner Sammlung gehören unter anderem ein Rolls-Royce Cullinan, ein Porsche 911 GT3 RS sowie ein Ferrari Monza SP2. Auch ein Audi RS6 Avant sowie ein Mercedes-AMG One gehören dazu. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner hat Haaland zudem einen Bugatti Tourbillon gekauft, dessen Gesamtpreis je nach Ausführung bei rund vier Millionen Euro liegen kann.

Entwurf vor Ablohs Tod abgeschlossen Die Gestaltung des Sondermodells geht auf den Designer Virgil Abloh zurück. Abloh war unter anderem Kreativdirektor bei Louis Vuitton und arbeitete vor seinem Tod im Jahr 2021 mit Mercedes an mehreren Projekten. Der Entwurf für dieses Fahrzeug entstand noch zu seinen Lebzeiten.

Das Serienmodell greift diese Arbeit auf und setzt sie in einer begrenzten Stückzahl um. Die Verbindung von Automobil und Mode ist dabei Teil des Konzepts.

Zweifarbiges Exterieur und abgestimmter Innenraum Das Fahrzeug ist außen zweifarbig lackiert. Der obere Bereich ist schwarz, die unteren Flächen sowie die Felgen sind in einem sandfarbenen Ton gehalten. Diese Aufteilung prägt den Gesamteindruck.

Im Innenraum wird das Konzept fortgeführt. Verarbeitet werden Nappaleder und passende Dekore in denselben Farbtönen. Logos der Edition sind unter anderem in der Mittelkonsole, an den Kopfstützen und an den Einstiegsleisten integriert.

Ausstattung und technische Basis Technisch entspricht das Modell der Maybach S-Klasse . Verbaut ist ein Zwölfzylinder-Biturbo-Motor mit sechs Litern Hubraum und Allradantrieb. Die Auslegung ist auf Komfort ausgelegt, wie bei den Serienmodellen. Der Innenraum ist als viersitzige Konfiguration ausgeführt. Im Fond stehen Einzelsitze mit umfangreichen Verstellmöglichkeiten zur Verfügung. Materialien und Verarbeitung orientieren sich an der bekannten Maybach-Ausstattung, ergänzt um editionsspezifische Details.

Auch das Infotainmentsystem wurde angepasst. Die Oberfläche des MBUX-Systems zeigt veränderte Grafiken und spezifische Designelemente. Die Funktionen bleiben unverändert.

Zusätzlich erhalten Käufer Zubehör zur Edition. Dazu gehören unter anderem ein Modellfahrzeug im Maßstab 1 zu 18, speziell gestaltete Fahrzeugschlüssel und eine passende Abdeckung.