VW Caddy Facelift: Der Hochdachkombi macht sich frisch

Seit dem Start der fünften Modellgeneration im Jahr 2020 konnte VW vom Caddy mehr als 500.000 Fahrzeuge absetzen. Zum Sommer 2026 erhält der auch bei Familien beliebte Hochdachkombi ein Facelift, das vor allem beim Außendesign und im Cockpit für frischen Wind sorgt.

Aufgefrischte Front Für ein neues Gesicht sorgt eine neu geformte Frontschürze in mehreren Varianten, an der unter anderem die seitlichen Lufteinlässe neu gestaltet sind und das untere Kühlermaul jetzt Querlamellen trägt. Im darüber liegenden Kühlerschlitz verlaufen die Mundwinkel jetzt auf-, statt bislang abwärts. In der Pkw-Version ist zudem die Schürze immer in Wagenfarbe lackiert. Ebenfalls im neuen Look präsentiert sich das Innenleben der Scheinwerfer. Hinzu kommen neue Außenfarben sowie neue Leichtmetallräder in Größen von 16 bis 18 Zoll.

Zu haben ist der Caddy weiterhin mit kurzem und langem Radstand (Maxi) mit großer Heckklappe und seitlichen Schiebetüren. Realisierbar sind damit Fünf- und Siebensitzer in beiden Längen. Zur Basisvariante werden eine Editions-Version sowie Life- und Style-Varianten angeboten. Freunde des mobilen Lebens können auf die Variante California zurückgreifen, die mit einer Wohn-Grundausstattung kommt.

Bekanntes Antriebsportfolio Das Antriebsportfolio umfasst weiterhin Benziner, Diesel und einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Letzterer bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 122 Kilometern. Der 1.5 TSI dürfte weiterhin 116 PS und 220 Nm leisten, die Diesel mit zwei Liter Hubraum kommen in den Leistungsversionen 102 PS und 280 Nm sowie mit 122 PS und 320 Nm. Der PHEV-Antrieb ist mit einer Systemleistung von 150 PS und 350 Nm angegeben.

Im Cockpit erwartet Caddy-Kunden nach dem Facelift ein größeres, freistehendes Zentral-Display.

Weitere Infos zum überarbeiteten Caddy will VW erst zum Start des Vorverkaufs zur Jahresmitte liefern. Wie sich die Preise entwickeln, ist noch nicht bekannt. Aktuell startet die Pkw-Version ab 33.368 Euro.