Vollsperrung der A59: Mitten in den NRW-Ferien ist die für Wochen dicht

In der ersten Phase ist die Strecke von Dienstag, 29. Juli, 20 Uhr bis Dienstag, 12. August, 5 Uhr in Richtung Duisburg gesperrt. Anschließend folgt die Sperrung der Gegenrichtung nach Dinslaken, beginnend am 12. August um 20 Uhr bis zum 26. August um 5 Uhr.