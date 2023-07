Mit Beginn der Reisezeit rücken auch die Fragen näher: An welchem Tag tanke ich am günstigsten? Zu welcher Uhrzeit ist der Sprit günstig? Welche Tankstellen soll ich meiden?

Ist Marken-Sprit besser?

Haben Markentankstellen den besseren Kraftstoff als Freie Tankstellen? Verbraucht mein Auto mit Marken-Sprit weniger? Hält der Motor mit Kraftstoff von "Shell", "Aral" und Co. länger? Die Fragen lassen sich mit dreimal "Nein" beantworten. Der Unterschied zwischen dem Kraftstoff von Markentankstellen wie "Aral" oder "Shell" zu freien Tankstellen, "Jet" oder "Total", liegt bei den Additiven, die Benzin oder Diesel beigemischt werden. Dies geschieht in den meisten Fällen direkt in der Raffinerie beim Befüllen der Tank-Lkw der jeweiligen Mineralölkonzern-Marken. Die Zusatzstoffe sollen je nach Marketingversprechen die Motorleistung erhöhen, den Verbrauch senken und die Lebensdauer der Motoren verbessern. Bei Tests u.a vom ADAC waren die propagierten Vorzüge des Marken-Sprits kaum feststellbar. Grundsätzlich müssen in Deutschland und der EU alle Kraftstoffe die gesetzlich geltenden Qualitäten der Sprit-Norm erfüllen. Wir raten dazu, die freien Tankstellen anzusteuern, sie bieten in den meisten Fällen den niedrigeren Preis.