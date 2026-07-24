Robotaxis bald in Deutschland? Waymo bestätigt internationale Expansionspläne

Vieles deutete bereits darauf hin, dass der weltweit führende Robotaxi-Anbieter seinen Deutschland-Start vorbereitet – auch wenn das Unternehmen offiziell noch keine Pläne bestätigen will.

Auf Nachfrage von auto motor und sport sagt der Sprecher von Waymo, Chris Pappas: "Waymo verfolgt weltweite Ambitionen; es gibt bereits Pläne, unseren vollautonomen Fahrdienst nach London und Tokio zu bringen. Wir stehen weltweit im Austausch mit Behördenvertretern, um unsere Technologie zu erläutern und die Weichen für einen globalen Betrieb zu stellen." Damit bestätigt Waymo zwar seine internationalen Expansionspläne, nennt Deutschland jedoch ausdrücklich noch nicht als künftigen Markt.

Das Statement lässt bewusst offen, welche Länder nach Großbritannien und Japan folgen. Gleichzeitig macht Waymo deutlich, dass bereits weltweit Gespräche mit Behörden laufen, um die Voraussetzungen für einen internationalen Betrieb zu schaffen. Das autonome Taxi gilt seit Jahren als eines der großen Zukunftsversprechen der Mobilitätsbranche. Während sich viele Hersteller bislang auf Pilotprojekte oder hochautomatisierte Fahrfunktionen konzentrieren, betreibt die Google-Schwester Waymo bereits heute einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in zahlreichen US-Städten. Nun verdichten sich die Hinweise, dass Deutschland als nächster Markt vorbereitet wird.

Deutsche Waymo-Tochter in München gegründet Ein wichtiger Baustein dafür ist die Gründung der Waymo Germany GmbH, die Mitte Juni 2026 ins Handelsregister eingetragen wurde. Unternehmensgegenstand ist laut Registereintrag das Angebot von Fahrdienstleistungen mit autonomen Fahrzeugen sowie Dienstleistungen zur Unterstützung entsprechender Angebote Dritter. Damit beschreibt Waymo erstmals offiziell ein Geschäftsmodell, das klar auf den Betrieb von Robotaxis in Deutschland abzielt.

Der Firmensitz befindet sich in der Erika-Mann-Straße in München – ausgerechnet in jenem Gebäudekomplex, in dem bereits Google ein Safety Engineering Center betreibt. Die Nähe zur Konzernschwester dürfte kein Zufall sein.

Testfahrer für Berlin und München gesucht Zeitgleich tauchten mehrere Stellenausschreibungen auf, die ebenfalls auf einen bevorstehenden Markteintritt hindeuten. So sucht die Personalvermittlung WIFI Testfahrer und Fahrtrainer für autonome Fahrzeuge in Berlin und München. Zu ihren Aufgaben gehören die Begleitung autonom fahrender Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr, standardisierte Testfahrten, die Dokumentation der Ergebnisse sowie die Überwachung der Betriebssicherheit.

Auch Transdev sucht einen Operations Manager für autonomes Fahren in München. Das Unternehmen übernimmt bereits in den USA an mehreren Standorten operative Aufgaben für Waymo-Flotten. Eine ähnliche Zusammenarbeit in Deutschland wäre daher naheliegend. Noch handelt es sich dabei nicht um einen offiziellen Start des Robotaxi-Dienstes. Solche Sicherheitsfahrer gehören jedoch weltweit zu den ersten Schritten, bevor autonome Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr getestet werden.

Marktführer beim autonomen Fahren Waymo gilt als weltweit führender Anbieter autonomer Fahrdienste. Das Unternehmen entstand aus dem Google Self-Driving Car Project und betreibt mittlerweile in elf US-Städten vollständig autonome Ride-Hailing-Dienste ohne Sicherheitsfahrer am Steuer. Millionen von Fahrten wurden bereits absolviert.

Als Fahrzeuge kommen derzeit vor allem speziell umgerüstete Jaguar I-Pace mit einer umfangreichen Sensorik aus Kameras, Radar und mehreren Lidar-Systemen zum Einsatz. Die Fahrzeuge fahren autonom nach SAE-Level 4, also innerhalb definierter Einsatzgebiete ohne menschlichen Fahrer.

Deutschland öffnet sich für autonome Mobilität Dass Deutschland für Waymo interessant wird, überrascht kaum. Mit dem Gesetz zum autonomen Fahren gehört die Bundesrepublik international zu den Vorreitern bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Bereits heute laufen mehrere Pilotprojekte mit autonomen Shuttles und Bussen, etwa im öffentlichen Nahverkehr.

Auch Experten gehen inzwischen davon aus, dass Robotaxis deutlich früher zum Straßenbild gehören werden als noch vor wenigen Jahren angenommen. Auf einer KI-Konferenz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung waren sich Vertreter von Mercedes-Benz, des Rhein-Main-Verkehrsverbunds sowie des Flottenbetreibers Clever Solutions einig, dass fahrerlose Fahrzeuge in Deutschland keine Zukunftsvision für das nächste Jahrzehnt mehr seien.

Noch kein Starttermin – aber viele Indizien Offiziell schweigt Waymo zu einem Deutschland-Start. Die Gründung einer eigenen Gesellschaft, Stellenausschreibungen für Testfahrer und operative Mitarbeiter sowie die bestehenden internationalen Expansionspläne ergeben jedoch ein stimmiges Gesamtbild. Vieles spricht dafür, dass Waymo derzeit die organisatorischen und regulatorischen Voraussetzungen schafft, um Robotaxis künftig auch auf deutschen Straßen einzusetzen.

Ob München oder Berlin zu den ersten Einsatzorten gehören werden und wann die ersten autonomen Fahrzeuge tatsächlich Fahrgäste befördern, bleibt allerdings vorerst offen. Klar ist nur: Der weltweit führende Robotaxi-Anbieter hat begonnen, die Weichen für seine Präsenz in Deutschland zu stellen.