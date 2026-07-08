Welche Länder 2026 den Lkw-Verkehr im Sommer beschränken

In Deutschland gelten während der Sommermonate zusätzliche Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhängern. Vom 1. Juli bis zum 31. August dürfen diese Fahrzeuge an Samstagen zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr bestimmte Autobahnabschnitte und Bundesstraßen nicht befahren. Betroffen sind unter anderem die A1, A3, A5 sowie die A9 – allesamt zentrale Verkehrsadern des Landes. Ziel dieser Regelung ist es, den Ferienreiseverkehr zu entlasten und Staus zu minimieren.

Neben dem saisonalen Verbot existiert das ganzjährige Sonn- und Feiertagsfahrverbot nach §30 StVO. Dieses untersagt Lkw-Fahrten bundesweit zwischen 0:00 Uhr und 22:00 Uhr an allen Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen. Ausnahmen bestehen jedoch für bestimmte Transportarten wie verderbliche Waren oder Pannenhilfsfahrzeuge.

Frankreich: Strenge Regeln mit regionalen Besonderheiten Frankreich zählt zu den Ländern mit besonders strikten Fahrverboten für Lkw über 7,5 Tonnen. Neben dem generellen Verbot an Sonn- und Feiertagen von 22:00 Uhr am Vortag bis 22:00 Uhr des Feiertages gelten im Sommer zusätzliche Einschränkungen an Samstagen von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Besonders betroffen sind Transitstrecken wie die Verbindungen Richtung Mittelmeer oder Atlantikküste.

Darüber hinaus gibt es regionale Sonderregelungen, etwa in der Île-de-France rund um Paris. Hier greifen zusätzliche Beschränkungen zur Entlastung des Stadtverkehrs.

Österreich: Nachtfahrverbote als Zusatzfaktor In Österreich gelten neben den Wochenend- und Feiertagsfahrverboten auch allgemeine Nachtfahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr. Diese Regelung betrifft vor allem Transitachsen wie den Brennerpass oder Strecken durch Tiroler Täler.

Zusätzlich gibt es saisonale Fahrverbote an Samstagen während der Sommerferienzeit von Juli bis August. Diese Verbote zielen darauf ab, den Reiseverkehr auf beliebten Touristenrouten zu entlasten.

Italien: Komplexe Kalenderregelungen Italien regelt seine Fahrverbote jährlich durch einen Ministerialkalender. Im Jahr 2026 gelten beispielsweise während der Sommermonate häufige Einschränkungen an Samstagen von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie an Freitagen von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr vor stark frequentierten Reisetagen.

Besonders betroffen sind Autobahnen Richtung Adria sowie Norditalienische Ballungsräume wie Mailand oder Turin. Für Spediteure ist es unerlässlich, diese Kalenderregelungen frühzeitig zu prüfen.

Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa Während westeuropäische Länder wie Deutschland oder Frankreich klare und umfassende Regelwerke haben, zeigen sich in osteuropäischen Staaten wie Polen oder Tschechien oft regionale Unterschiede. In Polen beispielsweise gelten saisonale Fahrverbote freitags abends sowie samstags und sonntags tagsüber für Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gesamtgewicht.

Tschechien hingegen ergänzt seine generellen Sonntagsfahrverbote im Sommer durch Einschränkungen am Freitagabend sowie Samstagvormittag auf Autobahnen und Straßen erster Klasse.