Dass in ein derart kleines Auto (3,05 Meter Länge, 1,40 Meter Breite und 1,36 Meter Höhe bei einem Radstand von 2,04 Metern) keine XXL-Batterie passt, dürfte keine Überraschung sein. Immerhin quetscht David Brown Automotive einen 18,8-Kilowattstunden-Akku in den Mini E-Mastered. Dessen Energie soll für 177 WLTP-Kilometer reichen. Vorteil der vergleichsweise kleinen Batterie: Das Leergewicht liegt mit 640 Kilogramm auf dem Niveau der Verbrenner-Pendants. In drei Stunden soll sich der mit maximal 6,6 kW aufladbare Akku komplett füllen lassen. Wechselstrom-Tanken an der Haushaltssteckdose ist ebenso möglich wie die Rückgewinnung von Bremsenergie per Rekuperation.

Die neue Antriebsart sieht man dem David Brown Mini E-Mastered nicht an. Er sieht aus wie ein perfekt restaurierter klassischer Mini, der er ja auch ist – jedes Spenderauto wird in Handarbeit komplett neu aufgebaut. Die auf Wunsch zweifarbige Lackierung lässt sich von der Kundschaft individuell wählen, wobei der Maschendraht-Grill stets die Wagenfarbe erhält und die Embleme ein hellgraues Finish aufweisen. Die Scheinwerfer mit Halo-Tagfahrlichtring arbeiten mit LED-Technik und sitzen in Chromrändern. Auch die Außenspiegel tragen einen entsprechenden Überzug, während sich die Heckleuchten in Rahmen aus poliertem Aluminium befinden. Die passenden Zwölf-Zoll-Felgen bietet David Brown Automotive in verschiedenen Designs und in Chrom sowie in gewünschter Farbe an. Die vorderen Räder lassen sich über eine elektrische Servolenkung bewegen.