VW rollt den Modularen Elektro-Baukasten (MEB) breit aus. Darauf aufbauen sollen diverse Modelle, unter anderem ein kompakter SUV, der dem erfolgreichen VW Tiguan entspricht. Mit dem VW ID. Crozz hatten die Niedersachsen bereits einen Ausblick auf ein solches Modell gegeben. Der Crozz ist allerdings als SUV-Coupé ausgelegt, doch gerade in diesem Segment verkaufen sich konventionelle Steilheckversionen besonders gut – siehe Tiguan. Entsprechend ist es mehr als wahrscheinlich, dass VW dem ID. Crozz auch eine Variante mit einem ebensolchen Heck zu Seite stellen wird. Der jetzt erwischte Erlkönig kommt noch als Muletto daher und nutzt eben die Karosserie des Tiguan zur Tarnung. Wie der kommende Elektro-Tiguan aussehen könnte, zeigt folgende Computerretusche.

Foto: Christian Schulte

Elektro-Tiguan mit gut 300 PS

Klar zu erkennen sind der Entfall von Auspuffendrohren sowie die Klappe für die Ladesteckdose. Zudem scheint die Karosserie etwas höher zu sitzen als beim normalen Tiguan. Ein Hinweis auf die darunterliegende Akkutechnik und den verbauten MEB.

Dessen Konfiguration dürfte im Elektro-Tiguan über einen permanenten Allradantrieb verfügen. Bei den Eckdaten orientieren wir uns an der Crozz-Studie. Der Elektromotor an der Vorderachse stellt 75 kW (102 PS) sowie 140 Nm bereit, an der Hinterhand sind es 150 kW (204 PS) mit 310 Nm. Als Gesamtleistung kommt der E-SUV auf 225 kW (306 PS). Volkswagen gab für die Studie mit diesem Antrieb in Kombination mit einem 83 kWh-Lithium-Ionen-Batterie eine Reichweite von 500 Kilometern (NEFZ) an. Geladen werden kann der Energiespeicher per 150 kW (DC) Ladeleistung in rund 30 Minuten zu 80 Prozent. Für die Studie wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h angegeben. Der MEB erlaubt zudem eine Akkuskalierung von 48 bis 111 kWh.