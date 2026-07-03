Fiat Topolino Sport: Leichtbau-Würfel im Sportanzug ab 11.500 Euro

Fiat erweitert die Topolino-Baureihe um die neue Ausstattungslinie Sport. Das Sondermodell des elektrischen Leichtkraftfahrzeugs orientiert sich optisch am historischen Fiat 500 Sport von 1958 und soll sich mit seinem Design an junge Käufer richten. Wie alle Topolino-Versionen gehört der Zweisitzer zur Fahrzeugklasse L6e und darf in Deutschland bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden.

Historisches Vorbild Vorbild für das Sondermodell ist der Fiat 500 Sport, der sich vor mehr als 60 Jahren durch einen roten Zierstreifen auf weißer Karosserie vom Basismodell abhob. Dieses Gestaltungselement greift Fiat beim Topolino Sport wieder auf und kombiniert es mit vier Farbvarianten: Weiß mit roten Streifen, Blau mit weißen Streifen, Gelb mit schwarzen Streifen sowie Schwarz mit roten Streifen. Zum Marktstart wird zunächst die weiße Ausführung angeboten.

Weitere Erkennungsmerkmale des Sondermodells sind eine spezielle Zierleistenoptik, mattschwarz lackierte Felgen, Sport-Logos und schwarze Spiegelkappen. Sie sollen den sportlicheren Auftritt gegenüber den regulären Versionen unterstreichen.

Sportlich auch im Innenraum Auch im Innenraum orientiert sich Fiat am historischen Vorbild. Schwarze Sitzbezüge treffen auf eine Dolcevita-Box mit Vinylbezug in Carbon-Optik, die auf der Armaturentafel als Ablagefach dient. Ergänzt wird die Ausstattung durch farblich abgesetzte Sicherheitsgurte sowie ein serienmäßiges Stereo-Lautsprechersystem, das sich per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden lässt.

Technisch bleibt der Topolino Sport unverändert. Den Antrieb übernimmt ein Elektromotor mit 6 kW (8,2 PS). Die Höchstgeschwindigkeit ist aufgrund der L6e-Zulassung auf 45 km/h begrenzt. Die 7-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern nach WMTC. An einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose dauert eine vollständige Ladung rund vier Stunden. Mit dem Sondermodell setzt Fiat also ausschließlich auf optische und Ausstattungsdetails, technische Änderungen gibt es nicht. Der Fiat Topolino Sport startet in Deutschland zu Preisen ab 11.500 Euro. Die regulären Varianten des Topolino beginnen bei 9.990 Euro. Produziert wird der Topolino übrigens im Stellantis-Werk in Kenitra/Marokko, zusammen mit den baugleichen Geschwistern Citroën Ami und Opel Rocks Electric.