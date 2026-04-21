Der Honda Super-N basiert auf der leichten Plattform der N-Serie, die in Japan bereits für verschiedene Modelle verwendet wird. Mit einer Länge von 3,45 Metern und einer Breite von 1,57 Metern bleibt der Super-N kompakt und wendig, ideal für den Stadtverkehr. Der Elektromotor an der Vorderachse liefert standardmäßig 47 kW (64 PS), kann jedoch im Boost-Modus kurzzeitig auf 70 kW (95 PS) gesteigert werden. Diese Funktion wird durch einen Knopf am Lenkrad aktiviert und sorgt für eine spürbare Leistungssteigerung, die besonders beim Überholen oder auf kurzen Beschleunigungsstrecken nützlich ist.Ein weiteres technisches Highlight ist das simulierte Siebenganggetriebe, das über Lenkradtasten bedient wird. In Kombination mit dem Active Sound Control-System, das einen virtuellen Motorsound erzeugt, wird ein Fahrerlebnis geschaffen, das an traditionelle Verbrennungsmotoren erinnert. Diese Features zielen darauf ab, die emotionale Verbindung zum Fahrzeug zu stärken und den Fahrspaß zu erhöhen.Reichweite und LadeoptionenMit einer Batteriekapazität von 29,6 kWh erreicht der Honda Super-N eine Reichweite von bis zu 206 Kilometern nach WLTP. Die Ladeleistung beträgt maximal 50 kW, was bedeutet, dass die Batterie in etwa 30 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Diese Werte machen den Super-N ideal für den urbanen Einsatz und kurze Pendelstrecken. Allerdings könnte die begrenzte Reichweite für Langstreckenfahrer eine Herausforderung darstellen.Zielgruppe und MarktpositionierungDer Honda Super-N richtet sich vor allem an junge, urbane Fahrer sowie an Familien, die ein Zweitfahrzeug suchen. Mit einem Einstiegspreis von unter 20.000 Pfund (ca. 23.000 Euro) positioniert sich das Modell im unteren Preissegment für Elektrofahrzeuge. Damit konkurriert es direkt mit Modellen wie dem Dacia Spring oder dem Fiat 500e, bietet jedoch durch den Boost-Modus und die sportliche Abstimmung ein Alleinstellungsmerkmal.Vergleich mit der KonkurrenzIm Vergleich zu anderen City-EVs wie dem Renault Twingo E-Tech oder dem BYD Dolphin Surf punktet der Super-N mit seiner kompakten Größe und den innovativen Fahrmodi. Während der Renault Twingo eine größere Reichweite bietet, überzeugt der Super-N durch seine dynamischen Fahreigenschaften und das einzigartige Fahrerlebnis. Auch der Preis spielt eine entscheidende Rolle: Mit einem Einstiegspreis unter 20.000 Pfund ist der Super-N eine attraktive Option für preisbewusste Käufer.Design und InnenraumDas Design des Honda Super-N ist geprägt von einer breiten Spur, ausgestellten Radkästen und aerodynamischen Elementen wie Luftkanälen an Front und Heck. Diese Merkmale verleihen dem Fahrzeug eine sportliche Optik, die durch die optionale Boost Violet-Pearl-Lackierung zusätzlich betont wird. Im Innenraum setzt Honda auf eine klare, horizontale Gestaltung des Armaturenbretts, die für eine gute Übersicht sorgt. Die asymmetrischen Sitze mit blauen Akzenten unterstreichen den sportlichen Charakter des Fahrzeugs.Die Bedienungselemente sind funktional und intuitiv gestaltet. Neben einem 9-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem bietet der Super-N physische Tasten für wichtige Funktionen wie Klimaanlage und Sitzheizung. Die sogenannten Magic Seats im Fond ermöglichen eine flexible Nutzung des Innenraums, indem sie sich mit einem Handgriff hochklappen lassen, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.