Die Entscheider der chinesischen Elektroauto-Marke HiPhi scheinen sich in Sachen Modellpolitik und Namensgebung ihrer Produkte mit Vorliebe an Tesla zu orientieren. So trägt der größere SUV, der in diesen Tagen auch in Europa auf den Markt kommt, analog zum Tesla Model X die Modellbezeichnung HiPhi X. Und genau wie beim amerikanischen Vorbild – oder Konkurrenten, je nach Sichtweise – ist der kleinere SUV mit dem Y im Namen im Alphabet zwar später, in der Modellhierarchie aber unterhalb des Markenbruders eingeordnet. Drittes HiPhi-Modell im Bunde ist übrigens der viertürige Gran Turismo Z, den wir hier im Video vorstellen:

Einen ersten Ausblick auf den HiPhi Y hatten die Chinesen bereits im Frühjahr 2023 auf der Autoshow in Shanghai gegeben. Nun fand ebenfalls in der Millionen-Metropole eine weitere Veranstaltung statt, in deren Rahmen erste technische Parameter des HiPhi-Einstiegsmodells bekannt gegeben wurden. Ein Highlight ist sicherlich die Long-Range-Batterie mit 115 Kilowattstunden (kWh), die den HiPhi Y zu einer Reichweite von 810 Kilometern befähigen soll – allerdings ermittelt nach dem wenig praxistauglichen chinesischen Fahrzyklus CLTC. Mit dem 76,6 kWh großen Standardakku sollen immerhin bis zu 560 CLTC-Kilometer möglich sein.

Mit Heck- oder Allradantrieb Zwei Wahlmöglichkeiten lässt HiPhi auch bei den Antriebs-Konfigurationen des Y. Bei den schwächeren Versionen mit 247 kW (336 PS) treibt ein Motor die Hinterachse an. Wer die Modellvariante mit zwei Motoren wählt, erhält Allradantrieb und 371 kW (504 PS). Damit ausgerüstet beschleunigt der HiPhi Y laut Hersteller in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Das Fahrwerk arbeitet mit Doppel-Querlenkern an der Vorderachse und einer Fünflenker-Aufhängung am hinteren Pendant. Über ein elektronisches System mit verschiedenen Aktuatoren und die Allradlenkung soll den HiPhi Y ein gleichermaßen stabiles wie agiles Fahrverhalten auszeichnen.

Auch beim Design erinnert der HiPhi Y an den X, wobei das Heck, in dem der große Bruder eine dritte Sitzreihe aufnimmt, beim kleineren E-SUV kürzer ausfällt. Unter den flachen Scheinwerfern, die über eine zentrale Lichtleiste optisch miteinander verbunden sind, sitzen rechts und links weitere trapezförmige Leuchtelemente. An der vorderen Dachkante befindet sich beim HiPhi Y ein Modul, das die Hardware-Komponenten der Fahrassistenz-Systeme beherbergt. Da die Verkleidungen der Säulen im oberen Bereich schwarz gestaltet sind, scheint das hinten in einem Spoiler auslaufende Dach über dem Auto zu schweben. Ähnlich wie beim Kia EV6 knickt die Heckleuchtenleiste seitlich nach unten ab.

Spektakuläres Türkonzept Der HiPhi Y greift das spektakuläre Türkonzept des X auf, das ebenfalls an das Tesla Model X erinnert. Der kleinere E-SUV adaptiert es jedoch leicht, indem die unteren Türteile nicht nach hinten, sondern in Fahrtrichtung öffnen. Vergleichbar ist jedoch das Feature, dass die Dachhälften im Fond nach oben aufklappen, was den Ein- und Ausstieg in der hinteren Sitzreihe erleichtern soll.

Die Bordelektronik basiert auf einem Qualcomm-8250-Chip und arbeitet mit allerlei Bildschirmen. Es beginnt links mit einem 12,3-Zoll-LCD-Instrumenten-Monitor, der von einem 22,9 Zoll großen Head-up-Display komplementiert wird. Mittig positioniert HiPhi im Y einen an einem "Roboterarm" befestigten 17-Zoll-Bildschirm, der auf der Beifahrerseite von einem 15 Zoll großen Touchscreen ergänzt wird. Hinzu kommt ein laut Pressetext "9,2-Zoll-Streaming-Media-Rückspiegel", wobei dessen Position vorerst unklar bleibt. HiPhi weist darauf hin, dass sich das Auto mit einer Tastatur und einer Maus verbinden lässt. Den passenden 7.1-Surround-Sound liefert ein Meridian-System mit 25 Lautsprechern und bis zu 2.820 Watt Leistung.

In China schon erhältlich In China lässt sich der HiPhi Y bereits ordern; bei den ersten Händlern steht er schon in den Showrooms. Der Hersteller bietet sein jüngstes Modell in den Versionen Flagship, Long Range, Elite und Pioneer an, wobei die Preise auf dem Heimatmarkt zwischen 339.000 und 449.000 Yuan (aktuell umgerechnet gut 42.000 bis knapp 55.700 Euro) variieren. In Europa sollen die Bestellbücher noch im Jahresverlauf 2023 geöffnet werden, wobei die Auslieferungen erst 2024 beginnen sollen und die Preise für den deutschen Markt noch nicht bekannt sind.

