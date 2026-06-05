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Formel 1 News

Formel 1: Das fordert Audi-CEO Gernot Döllner von F1 und FIA

Interview mit Audi-CEO Gernot Döllner
„Unsere Meinung zur Motordebatte ist klar“

GP Monaco 2026

Der Streit um die Motor-Zukunft der Königsklasse erreicht in Monaco seinen Höhepunkt. Im Mediengespräch erklärte Audi-CEO Gernot Döllner seine Perspektive darauf, zog ein Saison-Zwischenfazit und äußerte sich zu Spekulationen hinsichtlich des Supersportwagens Nuvolari.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.06.2026
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Gernot Döllner - Audi-CEO - Formel 1
Foto: Jayce Illman/Getty Images

Das Monaco-Wochenende präsentiert sich gleich auf zwei Ebenen für Audi schicksalhaft: sportlich und für die Zukunft der Modell-Philosophie.

Gernot Döllner (CEO Audi): Es ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Wochenende. Zum ersten Mal treten wir in Europa an, und Monaco ist ohnehin ein außergewöhnlicher Ort. Zudem konnten wir erstmals unsere neue Hospitality präsentieren und zeigen, wie wir die Marke Audi künftig inszenieren wollen – bis ins kleinste Detail. Gleichzeitig haben wir mit dem Audi Nuvolari unser erstes Hybrid-Supersportmodell vorgestellt: das leistungsstärkste und schnellste Serienfahrzeug, das Audi je gebaut hat. Die Auflage ist auf 499 Exemplare limitiert.

Die Idee entstand im März vergangenen Jahres, als drei Kollegen mit ...