Formel 1: Das fordert Audi-CEO Gernot Döllner von F1 und FIA

Gernot Döllner (CEO Audi): Es ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Wochenende. Zum ersten Mal treten wir in Europa an, und Monaco ist ohnehin ein außergewöhnlicher Ort. Zudem konnten wir erstmals unsere neue Hospitality präsentieren und zeigen, wie wir die Marke Audi künftig inszenieren wollen – bis ins kleinste Detail. Gleichzeitig haben wir mit dem Audi Nuvolari unser erstes Hybrid-Supersportmodell vorgestellt: das leistungsstärkste und schnellste Serienfahrzeug, das Audi je gebaut hat. Die Auflage ist auf 499 Exemplare limitiert.