Mit 660 PS ins Gelände: Premiere für Jeep Recon, den elektrischen Wrangler

Das hat ein bisschen gedauert. Bereits 2022 hatte Jeep den Recon angekündigt, konzeptionell ein elektrisches Pendant zum Klassiker Jeep Wrangler. Aus dem versprochenen Debüt im Jahr 2024 wurde dann doch nichts, jetzt aber biegt der Elektro-Offroader auf die Zielgerade ein und soll besonders viele der traditionellen Jeep-Gene in sich tragen. Auch wenn das teilweise etwas übertrieben wirkt, doch dazu später.

Der erste Eindruck ist immer der wichtigste, deshalb zunächst ein Blick auf das Äußere. Die Bemühung, dem kantigen Look eines "echten Jeep" zu entsprechen, ist dem Recon anzumerken. Der unvermeidliche "Seven-Slot-Grill" als Marken-DNA darf nicht fehlen, auch wenn er beim Elektro-Heep keine Funktion erfüllt. Dominanter ist dagegen die wuchtige Frontschürze. In der Seitenansicht wird deutlich, dass Jeep das Maximum aus der STLA-Large-Plattform für Elektroantriebe geholt hat. Die Achsen sind weit nach außen gerückt, was nicht nur für optimale Platzverhältnisse im Innenraum sorgt, sondern auch für minimale Überhänge bürgt. Geländefahrer freut das, Stichwort Böschungswinkel. Auffällig ist aber auch die verhältnismäßig kurze Front-Partie, die den Recon etwas gestutzt wirken lässt.

Leistung und Drehmoment satt Zwei Elektromaschinen an Vorder- und Hinterachse liefern zusammen 659 PS und 841 Nm Drehmoment. Laut Jeep reichen diese für eine Beschleunigung von 0 auf 60 mph (96,6 km/h) in 3,6 Sekunden. Der Recon nutzt eine 400-Volt-Architektur und ein Batteriepaket mit 100 kWh Kapazität, die Ladeleistung wird aktuell noch nicht genannt. Am Schnelllader sollen 28 Minuten für die 5-80%-Ladung vergehen. Der Antrieb erfolgt grundsätzlich elektrisch über beide Achsen. Für die Hinterachse steht eine Sperrfunktion bereit, die Selec-Terrain-Regelung ergänzt mehrere Fahrprogramme für Straßen- und Geländefahrt.

Im Bemühen, dem Urvater Jeep Wrangler nahe zu sein, hat sich Jeep für ein etwas kurioses Feature entschieden. Die vier Türen und die hinteren Scheiben lassen sich werkzeuglos entfernen. Was beim Wrangler speziell mit entferntem Dach relativ cool wirkt, hinterlässt beim Recon allerdings einen etwas bemühten Eindruck.

Jeep Als hätte jemand die Türen geklaut: Der Recon gibt sich bei Bedarf offenherzig.

Innen setzten die Designer auf einen Mix aus der robusten Optik des Wrangler und den feinen Manieren eines Cherokee. Das wirkt gelungener als die Idee mit den Türen. Das oben und unten abgeflachte Lenkrad verspricht Sportlichkeit (bei unter vier Sekunden Nullhundert nicht zu Unrecht), volldigitale Instrumente und ein großes Zentraldisplay im Querformat stellen die Anzeige-Landschaft. Auffällig prominent in Rot, eine Reminiszenz an den Wrangler Rubicon, ist die kleine Bedieninsel für die Offroad-Fahrprogramme und die Hinterachs-Sperre ausgeführt.

Das Kofferraumvolumen bewegt sich auf klassenüblichem Niveau und wird durch einen kleinen "Frunk" unter der Fronthaube ergänzt, den Jeep zur Premiere aber noch nicht herzeigen wollte. Mit seinen 4,9 Meter Länge ist der Recon stattlich dimensioniert, bleibt aber noch im Rahmen, um in der Stadt nicht permanent anzuecken. Stichwort Ecken: Durch die Geländewagen-Kontur mit dem hohen Dach und dem senkrechten Heckabschluss dürfte das Raumgefühl für die Passagiere besser als bei manch längerem SUV ausfallen.

Angesichts des enormen Leergewichts, Jeep gibt (siehe Tabelle oben) satte 2,8 Tonnen an, sind die Nutzlast-Werte allerdings ziemlich bescheiden. 386 Kilo darf der Recon zuladen, für ausreichend Reisegepäck sollten vier Insassen deshalb eher schlank dimensioniert sein. Dazu passend liegt die Anhängelast des 660-PS-Geländewagen mit 1,5 Tonnen unter der eines VW Golf.

Marktstart und Preis Jeep will, jetzt aber wirklich, Anfang 2026 mit dem Recon bei den US-Händlern stehen. Der Rest der Welt folgt später, voraussichtlich ab dem Herbst 2026. Auch einen Preis gibt es bereits. Bei 65.000 Dollar soll es losgehen, umgerechnet sind das aktuell rund 56.100 Euro. US-typisch ist das die Preisangabe ohne Mehrwert- und sonstige Steuern. Um eine ungefähre Dimension für die künftigen Preise in Europa zu bekommen, genügt das auch. Denn der US-Wrangler in Rubicon-Ausstattung ist für 15.000 Dollar (netto) weniger im Angebot. Der startet bei uns für 70.900 Euro. Mit einem Preis nördlich von 80.000 Euro ist beim Erstaufschlag des Jeep Recon in Deutschland also unbedingt zu rechnen.