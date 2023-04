Tesla Model 3 Long Range mit Heckantrieb 634 km Reichweite - aber nicht für alle

Tesla bietet in Deutschland bald eine Model-3-Version an, die besonders für Vielfahrerinnen und -fahrer interessant sein dürfte. Sie verfügt über nur einen Elektromotor, der an der Hinterachse sitzt, und die große Batterie. Tesla nennt diese Variante folgerichtig "Maximale Reichweite mit Heckantrieb". Sie soll ab Juni zu Preisen ab 42.470 Euro ausgeliefert werden. In diesem Tarif sind alle Gebühren wie zum Beispiel die Überführung enthalten und die komplette E-Auto-Förderprämie bereits abgezogen. Der Brutto-Listenpreis ohne Gebühren liegt demnach bei etwa 47.000 Euro.

In dieser Antriebs-Spezifikation startete das Model 3 im Jahr 2017 seine Karriere in den USA; in Europa war sie daraufhin nur kurzzeitig erhältlich. Sie ergänzt nun als vierte Version das bisherigen Model-3-Portfolio bestehend aus dem Basismodell mit Heckantrieb und kleinem Akku (60 Kilowattstunden netto) sowie den beiden zweimotorigen (und damit Allrad-) Varianten "Maximale Reichweite" und "Performance".

283 PS und 75 kWh

Die neue Modellversion verfügt folglich über den netto 75,0 und brutto 80,5 Kilowattstunden großen Energiespeicher. Damit soll das Tesla Model 3 eine geschätzte WLTP-Reichweite von 634 Kilometern bieten. Der Motor leistet 208 kW (283 PS) und bietet ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern. Fahrleistungen nennt Tesla bisher nicht. Sie dürften aufgrund der schwereren Batterie etwas schlechter sein als jene des heckgetriebenen Basismodells, das in 6,1 Sekunden von Null auf Hundert beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h erreicht.

Wermutstropfen: Das Tesla Model 3 Maximale Reichweite mit Heckantrieb steht vorerst ausschließlich gewerblichen Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Medienberichten zufolge müssen zudem bei der Ausstattung Abstriche gemacht werden. So sei weder das Premium-Audiosystem noch eine weiße Innenausstattung erhältlich. Laut Tesla gehören der Autopilot samt automatischer Notbremsung und Spurhalteassistent, eine Wärmepumpe und das Standard-Konnektivitätspaket zur Serienausstattung.

Long Range als Alternative

Für Privatkäuferinnen und -käufer ist die neue Variante im Umkehrschluss nicht erhältlich. Sie lässt sich auch nicht über den Standard-Konfigurator, sondern nur über Teslas B2B-Kanäle bestellen. Wer sich also privat ein möglichst reichweitenstarkes Model 3 zulegen möchte, muss zur zweimotorigen Version "Maximale Reichweite" greifen, die nach WLTP-Norm bis zu 602 Kilometer schafft. Sie kostet aktuell 50.990 Euro vor beziehungsweise 47.470 Euro nach Abzug der gesamten E-Auto-Förderprämie.

Fazit

Tesla bietet mit der Version "Maximale Reichweite mit Heckantrieb" eine Model-3-Variante an, die aufgrund ihrer hohen Reichweite vor allem für Vierfahrerinnen und -fahrer interessant sein dürfte. Diese müssen allerdings einen Gewerbeschein besitzen oder über ihren Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Privatkundinnen und -kunden schauen vorerst in die Röhre.