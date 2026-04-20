Mercedes-Benz hat mit Steer-by-Wire eine Technologie eingeführt, die das Fahrerlebnis grundlegend verändern könnte. Dieses System ersetzt die mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern durch eine vollelektronische Steuerung und bietet zahlreiche Vorteile für Komfort und Sicherheit.Die Funktionsweise von Steer-by-WireSteer-by-Wire ersetzt die traditionelle mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern durch ein elektronisches System. Sensoren erfassen die Lenkbewegungen und übertragen diese in Echtzeit an Aktuatoren, die die Räder entsprechend steuern. Mercedes-Benz hat das System redundant ausgelegt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Sollte ein Signalpfad ausfallen, übernimmt ein zweiter, und im Notfall sorgt die Hinterachslenkung für Stabilität.Vorteile für Komfort und SicherheitEin wesentlicher Vorteil von Steer-by-Wire ist die Möglichkeit, die Lenkübersetzung situationsabhängig anzupassen. Beim Einparken reagiert die Lenkung extrem direkt, während sie bei höheren Geschwindigkeiten für mehr Stabilität sorgt. Zudem eliminiert das System unerwünschte Vibrationen und Rückmeldungen von der Fahrbahn, was den Fahrkomfort erheblich steigert. Die Kombination mit einer 10-Grad-Hinterachslenkung macht den EQS besonders wendig und erleichtert das Manövrieren in engen Räumen.\n\t\t\t,\n\t\tHerausforderungen und GewöhnungTrotz der zahlreichen Vorteile erfordert Steer-by-Wire eine gewisse Eingewöhnung. Fahrer, die an traditionelle Lenkungen gewöhnt sind, könnten anfangs Schwierigkeiten haben, sich an das neue System zu gewöhnen. Mercedes-Benz hat jedoch intensiv daran gearbeitet, das typische Lenkgefühl beizubehalten, um den Übergang so nahtlos wie möglich zu gestalten.Marktrelevanz und ZukunftsperspektivenMit der Einführung von Steer-by-Wire im EQS setzt Mercedes-Benz einen neuen Standard im Premiumsegment. Die Technologie öffnet auch Türen für zukünftige Entwicklungen, wie autonomes Fahren, bei dem mechanische Lenksysteme überflüssig werden könnten. Experten sehen in Steer-by-Wire einen wichtigen Schritt in Richtung der Cockpits der Zukunft, die mehr Flexibilität und Komfort bieten könnten.