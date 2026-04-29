Mercedes CLA mit Autonomie-Level 2++: Autonom durch Peking - kann der neue CLA das?

Mein erster Versuch, mich möglichst autonom durch Peking navigieren zu lassen, scheitert kläglich. Was nicht am MB.Drive Assist Pro von Mercedes liegt, sondern an mir. Ich bin Frühbremserin und vertraue der Technik nicht – zumindest nicht am Anfang. Dabei stehen Sensoren rundum, Tele- und Weitwinkel-Kamera, 360-Grad-Rundumsicht sowie Spurwechsel- und Totwinkelüberwachung bereit, um mich im städtischen Dschungel zu entlasten. Und der ist in Peking besonders dicht. Fußgänger, vor allem ein Meer von unorthodox daherkommenden Motorrollern und die vielen Autos machen es für Europäer zu einer echten Herausforderung, hier mitzukommen. Kein Wunder, dass Touristen sich zunächst einmal einen speziellen Führerschein besorgen müssen, bevor sie überhaupt ...