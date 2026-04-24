Humble Robotics: Dieser Lkw-Anhänger fährt wie von Geisterhand

Wo lassen sich autonom fahrende Systeme besser einsetzen als in klar umrissenen Verkehrszonen mit klar definierten Strecken? Entsprechend prädestinierte Areale sind beispielsweise große Lagerhallen, Rangierbahnhöfe und Seehäfen.

Eine Plattform für alle Zwecke Genau für solche Einsatzzwecke hat das kalifornische Start-up Humble Robotics den völlig autonom fahrenden Humble Hauler entwickelt. Der ist ein elektrisch angetriebener Lkw ohne Führerhaus – quasi eine fahrende Frachtplattform. Die lässt sich mit verschiedenen Adaptersystem an nahezu jeder Art von Ladung anpassen – egal, ob es sich um einen klassischen Container oder einen Aufbau in Form eines Betonmischers handelt.

Technische Daten zum elektrischen Antrieb hat Humble Robotics bislang kaum veröffentlicht. Nach bisheriger Infolage setzt die je nach Konfiguration drei- oder vierachsige Plattform auf zwei angetriebene E-Achsen. Die Batteriepakete sitzen zwischen den Achspaaren. Die Reichweite wird mit bis zu 320 Kilometer angegeben. Als Höchstgeschwindigkeit werden knapp 90 km/h genannt.

Eine umfangreiche Sensorik bestehend aus Lidar, Radar und Kameras soll den Humble Hauler völlig autonom (Level 4) agieren lassen. Zudem soll die Plattform ihre Umgebung ständig analysieren und mit KI-Unterstützung auch unbekannte Fahrszenarien meistern können.

Erste fahrfähige Prototypen sollen Mitte 2026 ihren Testbetrieb aufnehmen.