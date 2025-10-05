Wie Skoda Nachhaltigkeit zur Technik macht

Während andere Hersteller Nachhaltigkeit vor allem ins Marketing schreiben, baut Skoda beim Elroq echte Substanz in den Innenraum. Recytitan und Technofil heißen die beiden Kernstoffe, aus denen Sitze, Türverkleidungen und Dekore gefertigt werden. Sie bestehen aus alten Plastikflaschen und aufbereiteten Altkleidern, die in einem aufwendigen Prozess zu neuen Hightech-Fasern verschmolzen werden.

Laden ohne Warten Doch ein modernes Elektro-SUV muss auch alltagstauglich sein. Und hier überrascht der Elroq mit Ladeleistungen, die ihn in die erste Liga katapultieren. Mit bis zu 175 kW Gleichstrom lässt sich der Akku innerhalb von rund 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

In der sportlichen RS-Variante steigert sich die Ladeleistung sogar auf 185 kW. Die Fahrleistungen des RS beeindrucken ebenfalls: 5,4 Sekunden auf 100 km/h, eine Ansage in dieser Klasse. Damit ist der Elroq nicht nur ein nachhaltiges, sondern auch ein dynamisches Fahrzeug – eine Kombination, die im Kompakt-Segment bisher selten war.

Die Bedienung erfolgt über die hauseigene MySkoda-App, die nicht nur Ladepläne verwaltet, sondern auch Routen nach Ladeinfrastruktur optimiert. Das digitale Erlebnis ist solide, wenn auch nicht führend – ein Punkt, bei dem Skoda bewusst konservativ bleibt.

Ein neues Selbstbild Das neue Design der Marke nennt sich "Modern Solid". Es steht für klare Formen, robuste Flächen und eine neue Formensprache, die auf Effekte verzichtet und Funktion betont. Der Elroq ist das erste Serienmodell, das diese Strategie sichtbar umsetzt.

Die Front trägt nun das sogenannte Tech-Deck Face – ein geschlossenes Element statt Kühlergrill, eingefasst von schmalen Lichtleisten. Die Seitenlinie ist schlicht, das Heck kantig und stabil. Innen verzichtet der Elroq auf Zierleisten oder verspielte Elemente. Stattdessen dominieren reduzierte Oberflächen, funktionale Ablagen und einfache Bedienstrukturen.