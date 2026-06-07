Comeback mit Vollhybrid: Honda Prelude im Test

Na, wer selbst so geradeaus ist wie die K 1250, kann die Wahrheit vertragen. Gewiss gerät die Straße zu Beginn nie in den Verdacht der Raffinesse, nicht mal des Bemühens in unterhaltsamer Darbietung ihrer Richtungswechsel. Doch wie scharwenzelig selbst ihr Kreisverkehr an der Verbundschule seinen halben Umlauf zur zweiten Ausfahrt heute abrundet! Was ist denn da in sie gefahren, fragst du dich? Gute Frage. Aber noch besser: Was ist da auf ihr gefahren? Auftritt Prelude.