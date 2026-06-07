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Tests

Comeback mit Vollhybrid: Honda Prelude im Test

Honda Prelude im Test
Comeback mit Lust auf jede Kurve

Nein, wir spielen nichts vor: Nach rund 25 Jahren Pause betritt wieder ein Prelude die Bühne. Als Hybrid. Ein Fest! Und dazu nun: der Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.06.2026
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Honda Prelude eHEV i-MMD in Blau fährt auf einer Landstraße, Frontansicht, sportliches Hybrid-Coupé, Modelljahr 2024.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Na, wer selbst so geradeaus ist wie die K 1250, kann die Wahrheit vertragen. Gewiss gerät die Straße zu Beginn nie in den Verdacht der Raffinesse, nicht mal des Bemühens in unterhaltsamer Darbietung ihrer Richtungswechsel. Doch wie scharwenzelig selbst ihr Kreisverkehr an der Verbundschule seinen halben Umlauf zur zweiten Ausfahrt heute abrundet! Was ist denn da in sie gefahren, fragst du dich? Gute Frage. Aber noch besser: Was ist da auf ihr gefahren? Auftritt Prelude.

Ein Comeback nach einem Vierteljahrhundert

Alle Vergangenheit mit ihren fünf Generationen? Ist nun nicht mehr als Vorspiel, wenn es um den neuen Prelude geht. Und ja, ab jetzt üben wir uns in Zurückhaltung mit Wortspielen zum Namen des Coupés, das nach einem Vierteljahrhundert ...

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