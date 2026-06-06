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SUV
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Suzuki e Vitara im Test: guter Komfort, schwache Bremse – und nur 68 kW am Lader?

Suzuki e Vitara im Test
Suzukis erster Stromer: nett – aber zu lahm?

Es wurde ja mal Zeit für einen Vollzeit-Stromer aus dem Hause Suzuki. So ganz auf der Höhe der Zeit ist der kompakte SUV allerdings nicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.06.2026
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Suzuki e-Vitara eAxle SUV fährt dynamisch auf einer Landstraße, im Hintergrund grüne Vegetation.
Foto: ACHIM HARTMANN

Befragt man unsere mit Messwerten gefüllte Datenbank (und das Internet) nach dem spurtstärksten oder gar kräftigsten Suzuki, landet man nicht bei diesem neuen e Vitara – obwohl Stromer ja bekanntlich zu den besten Sprintern zählen. Nein, dem Across, einem Plug-in-Hybrid mit 306 PS, gebührt die goldene Medaille. Auf 100 km/h eilte der SUV in 6,1 Sekunden. Der erste E-Suzuki hier ist mit 7,7 Sekunden nicht ganz so zügig unterwegs. Nach mehreren Wiederholungen der Messung in Folge reduziert er die Leistung jedoch spürbar (0-100 km/h in 10,6 s). Auf den Testfahrten rund um Stuttgart im Alltagsbetrieb allerdings verließen ihn die Kräfte nicht.

Parallelen und Unterschiede zum Urban Cruiser

Interessante Parallele übrigens: Der e Vitara wird bei Kooperationspartner ...