XPeng G6 Elektrisches SUV-Coupé aus China

XPeng erweitert sein Modellangebot für den chinesischen Markt um den G6. Das SUV Coupé mit reinem Elektroantrieb tritt in der Kompaktklasse an.

XPeng ist einer der chinesischen Autobauer, der den Sprung auf den europäischen Markt bereits geschafft hat. Darum lohnt auch der Blick auf neue Modelle der Chinesen für den Heimatmarkt, denn die könnten eines Tages europäischen Asphalt unter die Räder nehmen.

Mit Hinterrad- oder Allradantrieb

Jüngstes XPeng-Modell ist das SUV Coupé G6, das auf der kommenden Shanghai Auto Show offiziell vorgestellt werden soll. Erste Eindrücke liefern bereits vorab Bilder und Daten, die über das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlicht wurden.

Demnach kommt der G6 auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter, was ihn in die Kompaktklasse und ziemlich genau auf Augenhöhe mit dem Tesla Model Y einordnet. Der Radstand wird mit 2.890 Millimeter gelistet.

Das Antriebsportfolio umfasst drei Versionen, eine mit Allradantrieb, zwei mit Hinterradantrieb. Die Hinterradantriebsversionen setzen auf einen E-Motor an der Hinterachse, der es auf 218 kW bringt. Die Allradversion kombiniert einen zweiten, 140 kW starken Motor an der Vorderachse zu einer Gesamtleistung von 358 kW. Die Höchstgeschwindigkeit ist in allen Fällen auf 202 km/h limitiert.

MIIT Heckansicht im Stil des Porsche Macan.

Die Batterien, für das Basismodell als Lithium-Eisen-Phosphat-Version, kommen von Zulieferer CALB. Kapazitäten und Reichweiten werden noch nicht genannt.

Formal bleibt das knapp zwei Tonnen schwere Elektro-SUV-Coupé nah an der bekannten rundlichen XPeng-Linie. Über die Front zieht sich ein schmales LED-Lichtband, das sich am Heck wiederholt. Das hintere Fenster wirkt extrem flach und zeigt sich von einem Dachkantenspoiler beschirmt. Insgesamt erinnert der G6 ein wenig an den Porsche Macan. In den Radläufen stecken je nach Version 18-Zoll-Felgen mit 235/60er-Reifen oder 20-Zöller mit 255/45er-Pneus.

In China soll der XPeng G6 noch im ersten Halbjahr 2023 auf den Markt kommen. Als Preis werden umgerechnet rund 27.200 bis 34.000 Euro genannt.

Fazit

XPeng bringt in China mit dem G6 ein neues SUV Coupé an den Start. Das könnte früher oder später auch in Europa landen und hier die elektrische Kompakt-SUV-Klasse aufmischen.