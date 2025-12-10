Porsche 911 SC „Safari“: Ken Block besaß einst diesen Rallye-Porsche

Der von Tuthill aufgebaute Porsche 911 SC "Safari" von Ken Block verbindet Rallye-Historie, klassische Safari-Robustheit und die Motorsportkarriere des legendären Gymkhana-Fahrers. Das Fahrzeug nahm 2022 an der East African Safari Classic Rally teil, wurde anschließend technisch für den Straßenbetrieb vorbereitet und wird nun bei RM Sotheby’s online versteigert. Die Auktion endet am 11. Dezember 2025 – eine seltene Gelegenheit für Sammler, einen historischen Rallye-911 mit authentischer Geschichte zu erwerben.

Ken Block: Motorsportikone und Gymkhana-Star Ken Block wurde durch seine spektakulären Gymkhana-Videos weltbekannt, in denen er mit unterschiedlichsten Fahrzeugen – vom Ford Fiesta RS WRC bis hin zu speziell aufgebauten Trucks wie Hoonicorn und Hoonitruck – atemberaubende Stunts in Städten und exotischen Landschaften zeigte. Er prägte eine Generation junger Autofans und machte sich einen Namen als charismatischer Motorsportler, dessen Leidenschaft für Autos weit über klassische Rennstrecken hinausging.

Seine Rallye-Karriere begann nach dem Verkauf von DC Shoes 2004. 2005 wurde er in der Rally America als "Rookie of the Year" ausgezeichnet, später folgten mehrere X-Games-Medaillen. In den Gesamträngen belegte er 2006, 2008 und 2013 jeweils Platz zwei. Zudem war Block der erste US-Amerikaner, der in der Rallye-Weltmeisterschaft startete. Bei klassischen Rallyes wie der East African Safari Classic Rally war Block mit historischem Material am Start.

Tragisches Ende Im Januar 2023 starb Ken Block bei einem Snowmobil-Unfall in Utah. Das Schneemobil stürzte an einem steilen Abhang um und begrub ihn unter sich. Block erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein Team, die Hoonigan Racing Division, würdigte ihn als "Visionär, Pionier und Ikone" und betonte zugleich, dass er vor allem "Vater und Ehemann" gewesen sei. Er hinterließ seine Frau Lucy und drei Kinder.

Das ist die East African Safari Classic Rally Die East African Safari Classic Rally gilt seit ihrer Neuauflage 2003 als eines der anspruchsvollsten Langstrecken-Events weltweit. Sie knüpft an das Originalrennen von 1953 an und führt über tausende Kilometer durch Kenias abwechslungsreiche Landschaften. Die für November 2021 geplante Ausgabe wurde pandemiebedingt auf Februar 2022 verschoben, allerdings mit bereits produziertem Material aus dem Vorjahr.

Der Einsatz eines 911 bei der Safari-Rallye passt zu Ferry Porsches Zitat: "Der 911 ist das einzige Auto, mit dem man von einer afrikanischen Safari nach Le Mans, dann ins Theater und anschließend auf die Straßen von New York fahren kann."

Ken Blocks Tuthill-Porsche Der Porsche 911 gehören seit Beginn der modernen Safari Classic Rally zu den erfolgreichsten Fahrzeugen. Tuthill, das britische Rallye-Team, genießt dabei einen besonderen Ruf. Block entschied sich folgerichtig für einen 911 SC, der komplett von Tuthill aufgebaut und betreut wurde.

Alle Safari-911 von Tuthill basieren auf einer verstärkten, neu lackierten 911-SC-Karosserie. Die Fahrzeuge erhielten einen überarbeiteten 3,0-Liter-Sechszylinder mit rund 280 PS. Dazu kamen ein Safari-Getriebe mit Sperrdifferenzial, spezielle Ölkühler, ein neuer Auspuff und ein optimiertes Fahrwerk mit fünffach verstellbaren Dämpfern, Hydraulikanschlägen und verstärkten Hinterachsarmen.

Technikfokus: Auf Safari vorbereitet Der Umbau umfasste eine modifizierte Lenkung, maßgefertigte Federbeine vorn sowie umfassenden Unterbodenschutz mit "Roo Bars". Seitenscheiben aus Perspex, zwei Ersatzräder, ein Dachlüfter und ein vollständiger Überrollkäfig zählten ebenso zur Ausstattung. Der Innenraum wurde vollständig entkernt und nach Rallye-Standards mit Sparco-Pro-Sitzen, Sechs-Punkt-Gurten, Intercom, zwei Tripcomputern, hydraulischem Wagenheber und Löschsystem ausgerüstet. Lackiert ist der Block-911 in der markanten Hoonigan-Livery.

Rallye-Bilanz: Acht WP-Siege – und ein Rückschlag Block und Gelsomino starteten als eines von 13 Tuthill-Fahrzeugen. Im Verlauf der Rallye sammelten Block und Gelsomino acht Wertungsprüfungs-Siege und lagen zwischenzeitlich auf Siegkurs. Sechs Reifenschäden und eine Zeitstrafe warfen das Duo jedoch auf Rang 19 zurück. Parallel belegten Tuthill-Teams die Plätze zwei, mehrere Top-Ten-Ränge sowie weitere Positionen in den Top 20. Die gesamte Veranstaltung, inklusive Vorbereitung und Einsätzen aller Tuthill-Teams, wurde von Petroleum & Co dokumentiert.

Rückkehr nach England und Blocks spätere Karriere Nach Ende der Safari Classic Rally wurde der 911 nach England zurückgeführt und bei Tuthill in Oxfordshire eingelagert. Block selbst startete anschließend wieder in modernen Fahrzeugen und nahm an der Green APU National Rally Championship 2022 teil, gefahren in einem Hyundai i20 Coupe WRC.

Nach Blocks Tod wurde der Safari-911 technisch überholt und für den Straßenverkehr angepasst, ohne das äußere Finish zu verändern. Sein bislang einziger öffentlicher Auftritt seitdem war beim Goodwood Festival of Speed 2023 als Hommage an Block.

Schätzpreis und Auktion bei RM Sotheby’s

Der Porsche 911 SC "Safari" ist derzeit im Vereinigten Königreich zugelassen. RM Sotheby’s versteigert das Fahrzeug online. Der Schätzpreis liegt zwischen 430.000 und 580.000 US-Dollar – rund 370.000 bis 500.000 Euro. Die Auktion endet am 11. Dezember 2025.